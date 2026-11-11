https://crimea.ria.ru/20261111/peregovory-rossii-i-ukrainy-zayavleniya-medinskogo-1160963774.html

Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы

Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы

Украинский конфликт показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо и этот вопрос надо решать. Об этом заявил журналистам помощник... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T14:07

2026-11-11T14:07

2026-11-11T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Украинский конфликт показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо и этот вопрос надо решать. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.По его словам, тема архитектуры безопасности стала центральной на переговорах Росси и Украины при посредничестве США.Он также указал, что Москва не получала ни одного мирного предложения от европейских стран."Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали", - сказал помощник российского лидера.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10-11 ноября. Они направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Во вторник переговоры делегаций продолжались почти четыре часа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к мируРазногласия между Россией и Украиной удалось сократить – КушнерПереговоры по Украине в Абу-Даби: кто будет представлять Россию

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сша

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2026

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