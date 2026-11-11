Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261111/peregovory-rossii-i-ukrainy-zayavleniya-medinskogo-1160963774.html
Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы
Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы
Украинский конфликт показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо и этот вопрос надо решать. Об этом заявил журналистам помощник... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T14:07
2026-11-11T14:30
переговоры
новости
владимир мединский
россия
переговоры россии и украины
сша
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/17/1148173192_1074:303:2352:1022_1920x0_80_0_0_4dc488f62a0b196cda7a025ad9a74288.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Украинский конфликт показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо и этот вопрос надо решать. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.По его словам, тема архитектуры безопасности стала центральной на переговорах Росси и Украины при посредничестве США.Он также указал, что Москва не получала ни одного мирного предложения от европейских стран."Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали", - сказал помощник российского лидера.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10-11 ноября. Они направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Во вторник переговоры делегаций продолжались почти четыре часа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к мируРазногласия между Россией и Украиной удалось сократить – КушнерПереговоры по Украине в Абу-Даби: кто будет представлять Россию
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/17/1148173192_1034:248:2367:1248_1920x0_80_0_0_4aea33e3bbae39f52d1672699fa92ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, новости, владимир мединский, россия, переговоры россии и украины, сша, украина
Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы

Переговоры России и Украины – Мединский назвал главные темы

14:07 11.11.2026 (обновлено: 14:30 11.11.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Украинский конфликт показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо и этот вопрос надо решать. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
По его словам, тема архитектуры безопасности стала центральной на переговорах Росси и Украины при посредничестве США.

"Конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо, и, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. <...> Надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься, миру нужна новая, справедливая система безопасности", – заявил Мединский.

Он также указал, что Москва не получала ни одного мирного предложения от европейских стран.
"Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали", - сказал помощник российского лидера.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10-11 ноября. Они направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Во вторник переговоры делегаций продолжались почти четыре часа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру
Разногласия между Россией и Украиной удалось сократить – Кушнер
Переговоры по Украине в Абу-Даби: кто будет представлять Россию
 
ПереговорыНовостиВладимир МединскийРоссияПереговоры России и УкраиныСШАУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным
14:39Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине
14:2511 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно
14:24На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными
14:17Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса
14:07Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы
13:57Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки
13:47Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины
13:36В Симферопольском районе на переходе сбили 60-летнего мужчину
13:22Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова большая очередь
13:15Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших
13:06В Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6"
12:58Крымский мост открыт
12:52Трое крымчан украли 51 миллион рублей при строительстве детсада: приговор
12:42Крымский мост закрыт
12:31Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ
12:16На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи
12:08Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
12:02Угрозу атаки с воздуха в Севастополе отменили
12:01Один человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка"
Лента новостейМолния