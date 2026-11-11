https://crimea.ria.ru/20261111/osoboe-vnimanie-putin-rasskazal-ob-ukreplenii-voennykh-sil-odkb-1160978820.html

Особое внимание: Путин рассказал об укреплении военных сил ОДКБ

Особое внимание: Путин рассказал об укреплении военных сил ОДКБ - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Особое внимание: Путин рассказал об укреплении военных сил ОДКБ

Военные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оснащаются современными видами оружия и техники, предстоит принять решения об усилении... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T17:43

2026-11-11T17:43

2026-11-11T17:43

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Военные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оснащаются современными видами оружия и техники, предстоит принять решения об усилении авиационной составляющей и формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.Он отметил проведение ряда крупных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и в России. В частности, в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", которые были совмещены со стратегическими командными учениями "Центр".Продолжилась планомерная работа по оснащению Коллективных сил ОДКБ современными видами оружия и техники.В целом страны ОДКБ в 2026 году провели более 100 мероприятий по ключевым направлениями сотрудничества, отметил российский лидер.Глава государства отметил, что в рамках работы предпринимались скоординированные меры по продвижению согласованной позиции на международной арене, в том числе по линии ООН и других многосторонних структур.По словам президента, единые подходы к текущей ситуации в мире и в регионе, а также видение приоритетных направлений развития ОДКБ отражены в проекте декларации Совета коллективной безопасности, которую по инициативе России планируется одобрить на сегодняшнем заседании.Саммит ОДКБ проходит в среду в Москве. В нем принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, владимир путин (политик), безопасность, в мире