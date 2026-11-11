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Особое внимание: Путин рассказал об укреплении военных сил ОДКБ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Особое внимание: Путин рассказал об укреплении военных сил ОДКБ
Особое внимание: Путин рассказал об укреплении военных сил ОДКБ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Особое внимание: Путин рассказал об укреплении военных сил ОДКБ
Военные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оснащаются современными видами оружия и техники, предстоит принять решения об усилении... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T17:43
2026-11-11T17:43
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
владимир путин (политик)
безопасность
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Военные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оснащаются современными видами оружия и техники, предстоит принять решения об усилении авиационной составляющей и формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.Он отметил проведение ряда крупных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и в России. В частности, в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", которые были совмещены со стратегическими командными учениями "Центр".Продолжилась планомерная работа по оснащению Коллективных сил ОДКБ современными видами оружия и техники.В целом страны ОДКБ в 2026 году провели более 100 мероприятий по ключевым направлениями сотрудничества, отметил российский лидер.Глава государства отметил, что в рамках работы предпринимались скоординированные меры по продвижению согласованной позиции на международной арене, в том числе по линии ООН и других многосторонних структур.По словам президента, единые подходы к текущей ситуации в мире и в регионе, а также видение приоритетных направлений развития ОДКБ отражены в проекте декларации Совета коллективной безопасности, которую по инициативе России планируется одобрить на сегодняшнем заседании.Саммит ОДКБ проходит в среду в Москве. В нем принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, владимир путин (политик), безопасность, в мире
Особое внимание: Путин рассказал об укреплении военных сил ОДКБ

Страны ОДКБ уделяют внимание совершенствованию боевой подготовки коллективных сил - Путин

17:43 11.11.2026
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Военные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оснащаются современными видами оружия и техники, предстоит принять решения об усилении авиационной составляющей и формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
"Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности", - сказал российский лидер.
Он отметил проведение ряда крупных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и в России. В частности, в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", которые были совмещены со стратегическими командными учениями "Центр".
Продолжилась планомерная работа по оснащению Коллективных сил ОДКБ современными видами оружия и техники.

"Сегодня нам предстоит принять важные решения о дальнейшем развитии Коллективных сил ОДКБ. Речь идет в том числе об авиационной составляющей, а также о формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны при осуществлении совместных войсковых операций", - сказал Путин.

В целом страны ОДКБ в 2026 году провели более 100 мероприятий по ключевым направлениями сотрудничества, отметил российский лидер.
"Наше председательство опиралось на товарищескую помощь и поддержку со стороны коллег организации. Общими усилиями мы провели более 100 мероприятий по ключевым сферам сотрудничества", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что в рамках работы предпринимались скоординированные меры по продвижению согласованной позиции на международной арене, в том числе по линии ООН и других многосторонних структур.
По словам президента, единые подходы к текущей ситуации в мире и в регионе, а также видение приоритетных направлений развития ОДКБ отражены в проекте декларации Совета коллективной безопасности, которую по инициативе России планируется одобрить на сегодняшнем заседании.
Саммит ОДКБ проходит в среду в Москве. В нем принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)НовостиВладимир Путин (политик)БезопасностьВ мире
 
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