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Огромное количество объектов: в Ялте увеличили площадь курортной зоны - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Огромное количество объектов: в Ялте увеличили площадь курортной зоны
Огромное количество объектов: в Ялте увеличили площадь курортной зоны - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Огромное количество объектов: в Ялте увеличили площадь курортной зоны
Площадь курортной зоны, а следовательно, и территории под строительство объектов туристической инфраструктуры, увеличена в Большой Ялте почти на 30%. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T07:11
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В Большой Ялте почти на треть увеличили площадь курортной зоны – власти
В Большой Ялте почти на треть увеличили площадь курортной зоны – власти
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Площадь курортной зоны, а следовательно, и территории под строительство объектов туристической инфраструктуры, увеличена в Большой Ялте почти на 30%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замначальника департамента архитектуры и градостроительства ялтинской администрации Анатолий Савельев.По его словам, теперь в генеральном плане Ялты, как и в схеме территориального планирования Республики Крым отражено то, какое огромное количество объектов туристической инфраструктуры запланировано в регионе."По всему побережью от Фороса до Гурзуфа огромное количество туристических объектов планируется к реализации", – уточнил замначальника департамента.В октябре Крым представил в Москве опыт создания новых курортов на примере проекта нового крымского курорта федерального значения "Золотые пески России" между городом Саки и Евпаторией. Как подчеркнул региональный представитель Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Вадим Волченко, реализация этого проекта стала возможной благодаря усилиям государства и инвесторов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят развлекательный комплекс с яхтенной мариной на месте морпортаИнвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отелиТурист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму
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ялта, строительство, крым, новости крыма
Огромное количество объектов: в Ялте увеличили площадь курортной зоны

В Большой Ялте увеличили площадь под застройку объектами туристической инфраструктуры

07:11 11.11.2026 (обновлено: 07:12 11.11.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на побережье Ялты
Вид на побережье Ялты - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Площадь курортной зоны, а следовательно, и территории под строительство объектов туристической инфраструктуры, увеличена в Большой Ялте почти на 30%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замначальника департамента архитектуры и градостроительства ялтинской администрации Анатолий Савельев.
В Большой Ялте почти на треть увеличили площадь курортной зоны – власти
07:11

Савельев подчеркнул, что Ялта – это туристическая жемчужина и курортная здравница, а стратегия социально-экономического развития направлена на приумножение уникального курортного потенциала южного берега Крыма, и в новом утвержденном не так давно генплане города это учтено. "У нас курортная зона и зона отдыха в проекте документа тоже была увеличена примерно на 25 – 30%", – сказал спикер.

По его словам, теперь в генеральном плане Ялты, как и в схеме территориального планирования Республики Крым отражено то, какое огромное количество объектов туристической инфраструктуры запланировано в регионе.
"По всему побережью от Фороса до Гурзуфа огромное количество туристических объектов планируется к реализации", – уточнил замначальника департамента.
В октябре Крым представил в Москве опыт создания новых курортов на примере проекта нового крымского курорта федерального значения "Золотые пески России" между городом Саки и Евпаторией. Как подчеркнул региональный представитель Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Вадим Волченко, реализация этого проекта стала возможной благодаря усилиям государства и инвесторов.
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