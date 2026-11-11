https://crimea.ria.ru/20261111/ogromnoe-kolichestvo-obektov-v-yalte-uvelichili-ploschad-kurortnoy-zony-1160908314.html

Огромное количество объектов: в Ялте увеличили площадь курортной зоны

Огромное количество объектов: в Ялте увеличили площадь курортной зоны - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Огромное количество объектов: в Ялте увеличили площадь курортной зоны

Площадь курортной зоны, а следовательно, и территории под строительство объектов туристической инфраструктуры, увеличена в Большой Ялте почти на 30%. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T07:11

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В Большой Ялте почти на треть увеличили площадь курортной зоны – власти В Большой Ялте почти на треть увеличили площадь курортной зоны – власти audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Площадь курортной зоны, а следовательно, и территории под строительство объектов туристической инфраструктуры, увеличена в Большой Ялте почти на 30%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замначальника департамента архитектуры и градостроительства ялтинской администрации Анатолий Савельев.По его словам, теперь в генеральном плане Ялты, как и в схеме территориального планирования Республики Крым отражено то, какое огромное количество объектов туристической инфраструктуры запланировано в регионе."По всему побережью от Фороса до Гурзуфа огромное количество туристических объектов планируется к реализации", – уточнил замначальника департамента.В октябре Крым представил в Москве опыт создания новых курортов на примере проекта нового крымского курорта федерального значения "Золотые пески России" между городом Саки и Евпаторией. Как подчеркнул региональный представитель Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Вадим Волченко, реализация этого проекта стала возможной благодаря усилиям государства и инвесторов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят развлекательный комплекс с яхтенной мариной на месте морпортаИнвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отелиТурист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, строительство, крым, новости крыма