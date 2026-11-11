Огромное количество объектов: в Ялте увеличили площадь курортной зоны
В Большой Ялте увеличили площадь под застройку объектами туристической инфраструктуры
07:11 11.11.2026 (обновлено: 07:12 11.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Площадь курортной зоны, а следовательно, и территории под строительство объектов туристической инфраструктуры, увеличена в Большой Ялте почти на 30%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замначальника департамента архитектуры и градостроительства ялтинской администрации Анатолий Савельев.
Савельев подчеркнул, что Ялта – это туристическая жемчужина и курортная здравница, а стратегия социально-экономического развития направлена на приумножение уникального курортного потенциала южного берега Крыма, и в новом утвержденном не так давно генплане города это учтено. "У нас курортная зона и зона отдыха в проекте документа тоже была увеличена примерно на 25 – 30%", – сказал спикер.
По его словам, теперь в генеральном плане Ялты, как и в схеме территориального планирования Республики Крым отражено то, какое огромное количество объектов туристической инфраструктуры запланировано в регионе.
"По всему побережью от Фороса до Гурзуфа огромное количество туристических объектов планируется к реализации", – уточнил замначальника департамента.
В октябре Крым представил в Москве опыт создания новых курортов на примере проекта нового крымского курорта федерального значения "Золотые пески России" между городом Саки и Евпаторией. Как подчеркнул региональный представитель Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Вадим Волченко, реализация этого проекта стала возможной благодаря усилиям государства и инвесторов.
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