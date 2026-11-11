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ОДКБ осудила атаки морских дронов на торговые суда в Черном море
ОДКБ осудила атаки морских дронов на торговые суда в Черном море - РИА Новости Крым, 11.11.2026
ОДКБ осудила атаки морских дронов на торговые суда в Черном море
Страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражают озабоченность в связи с участившимися нападениями морских беспилотников на торговые суда РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T18:15
2026-11-11T18:15
2026-11-11T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражают озабоченность в связи с участившимися нападениями морских беспилотников на торговые суда и портовую инфраструктуру в Черном, Каспийском и Балтийском и других морях. Об этом говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятой по итогам саммита организации в Москве.Члены ОДКБ настоятельно призывают государства воздерживаться от дестабилизирующих действий, угрожающих морской торговле, а также глобальной энергетической и продовольственной безопасности.Также в организации указали на недопустимость неправомерных захватов, задержаний, арестов и досмотров торговых судов, осуществляемых без надлежащих международно-правовых оснований либо с нарушением норм международного морского права.В среду в Кремле под председательством президента России Владимира Путина прошло заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Во встрече участвовали лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидеры Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистан Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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организация договора о коллективной безопасности (одкб), черное море, безэкипажные катера, атаки всу, происшествия, безопасность, новости, каспийское море, средиземное море, судоходство
ОДКБ осудила атаки морских дронов на торговые суда в Черном море
ОДКБ осудила атаки безэкипажных катеров на торговые суда в Черном и Каспийском морях
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражают озабоченность в связи с участившимися нападениями морских беспилотников на торговые суда и портовую инфраструктуру в Черном, Каспийском и Балтийском и других морях. Об этом говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятой по итогам саммита организации в Москве.
"Выражаем озабоченность в связи с участившимися нападениями на торговые суда и портовую инфраструктуру с использованием безэкипажных средств в Черном, Каспийском, Балтийском и Средиземном морях и других районах Мирового океана", - говорится в документе.
Члены ОДКБ настоятельно призывают государства воздерживаться от дестабилизирующих действий, угрожающих морской торговле, а также глобальной энергетической и продовольственной безопасности.
Также в организации указали на недопустимость неправомерных захватов, задержаний, арестов и досмотров торговых судов, осуществляемых без надлежащих международно-правовых оснований либо с нарушением норм международного морского права.
"Подчеркиваем важность обеспечения свободы судоходства и безопасности международного торгового мореплавания на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - отмечено в декларации.
В среду в Кремле под председательством президента России Владимира Путина прошло заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Во встрече участвовали лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидеры Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистан Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
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