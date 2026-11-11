https://crimea.ria.ru/20261111/odkb-osudila-ataki-morskikh-dronov-na-torgovye-suda-v-chernom-more-1160979688.html

ОДКБ осудила атаки морских дронов на торговые суда в Черном море

ОДКБ осудила атаки морских дронов на торговые суда в Черном море - РИА Новости Крым, 11.11.2026

ОДКБ осудила атаки морских дронов на торговые суда в Черном море

Страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражают озабоченность в связи с участившимися нападениями морских беспилотников на торговые суда РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T18:15

2026-11-11T18:15

2026-11-11T18:15

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

черное море

безэкипажные катера

атаки всу

происшествия

безопасность

новости

каспийское море

средиземное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражают озабоченность в связи с участившимися нападениями морских беспилотников на торговые суда и портовую инфраструктуру в Черном, Каспийском и Балтийском и других морях. Об этом говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятой по итогам саммита организации в Москве.Члены ОДКБ настоятельно призывают государства воздерживаться от дестабилизирующих действий, угрожающих морской торговле, а также глобальной энергетической и продовольственной безопасности.Также в организации указали на недопустимость неправомерных захватов, задержаний, арестов и досмотров торговых судов, осуществляемых без надлежащих международно-правовых оснований либо с нарушением норм международного морского права.В среду в Кремле под председательством президента России Владимира Путина прошло заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Во встрече участвовали лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидеры Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистан Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

каспийское море

средиземное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), черное море, безэкипажные катера, атаки всу, происшествия, безопасность, новости, каспийское море, средиземное море, судоходство