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Один человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Один человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка"
Один человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка" - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Один человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка"
Число пострадавших при украинской атаке на пассажирский автобус "Москва – Горловка" выросло до шести, один человек погиб. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T12:01
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новости
автобус
донецкая народная республика (днр)
москва
горловка
ск рф (следственный комитет российской федерации)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинской атаке на пассажирский автобус "Москва – Горловка" выросло до шести, один человек погиб. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Утром 11 ноября украинские боевики атаковали пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Изначально сообщалось, что ранения получили пять мирных жителей. Людям была оказана медицинская помощь.По факту атаки на пассажирский автобус возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, отметила Петренко.Она добавила, что устанавливаются типы и модели использованных БПЛА, а также конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к совершению преступления.10 ноября сообщалось, что рано утром в Славяносербском муниципальном округе неонацисты атаковали автобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Луганск". По предварительным данным, один пассажир погиб.6 ноября украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погиблиВСУ за неделю убили 41 мирного россиянинаУдарили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, автобус, донецкая народная республика (днр), москва, горловка, ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу
Один человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка"

При атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка" шесть человек ранены и один погиб

12:01 11.11.2026 (обновлено: 12:07 11.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинской атаке на пассажирский автобус "Москва – Горловка" выросло до шести, один человек погиб. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Утром 11 ноября украинские боевики атаковали пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Изначально сообщалось, что ранения получили пять мирных жителей. Людям была оказана медицинская помощь.
"Рано утром украинские террористы нанесли целенаправленный удар дроном по пассажирскому междугороднему автобусу "Москва – Горловка" в районе населенного пункта Савельевка в ДНР, один человек погиб, шестеро ранены", – процитировали Петренко в пресс-службе Следкома РФ.
По факту атаки на пассажирский автобус возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, отметила Петренко.
Она добавила, что устанавливаются типы и модели использованных БПЛА, а также конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к совершению преступления.
10 ноября сообщалось, что рано утром в Славяносербском муниципальном округе неонацисты атаковали автобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Луганск". По предварительным данным, один пассажир погиб.
6 ноября украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека.
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НовостиАвтобусДонецкая Народная Республика (ДНР)МоскваГорловкаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Атаки ВСУ
 
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