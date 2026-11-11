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Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ
Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ
Страны СНГ имеют общую историческую судьбу и должны опираться на это в своем развитии. Об этом заявил Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T12:31
2026-11-11T12:31
мнения
дмитрий киселев
журналистика
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Страны СНГ имеют общую историческую судьбу и должны опираться на это в своем развитии. Об этом заявил Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая с приветственным словом на пленарном заседании на тему "Современные медиа: драйвер или зеркало современного мира" в рамках V Медиафорума стран СНГ.По его словам, эта тема должна стать одной из ключевых в журналистике стран СНГ. При этом любые националистические движения, лозунги и инициативы вредны и наносят вред странам и их народам, убежден глава Медиагруппы. В пример он привел украинский национализм, который привел фактически к разрушению страны и потере ее государственности."Национализм, как показывает вообще мировой опыт, он еще никого не сделал счастливым. Он переходит в радикальные формы, и в результате образуется нечто такое, что нуждается в хирургическом лечении. Нужно отличать национализм от патриотизма. Национализм часто прикрывается патриотизмом и в результате ведет подрывную антигосударственную деятельность", – подчеркнул спикер.Второй ключевой темой Киселев считает выстраивание отношений стран СНГ и России, которое должно быть взаимно уважительным."Знаете, как эта немецкая пословица: "Отношения нуждаются в ухаживании". Если не ухаживать за отношениями с Россией – а Россия тоже должна ухаживать за своими отношениями со странами СНГ – то многое начнет рушиться. Сначала незаметно, а потом это может обернуться национальной катастрофой", – подытожил Киселев.Основой работы средств массовой информации в странах СНГ должны быть любовь, честность и созидание, заявлял Киселев в минувшем году, врамках IV Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГРеферендум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 годуНацистские откровения нового главкома ВСУ демонстрируют оправданность проведения СВО
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
мнения, дмитрий киселев, журналистика, международная медиагруппа "россия сегодня"
Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ

Страны СНГ должны опираться в своем развитии общую историческую судьбу – Киселев

12:31 11.11.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Страны СНГ имеют общую историческую судьбу и должны опираться на это в своем развитии. Об этом заявил Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая с приветственным словом на пленарном заседании на тему "Современные медиа: драйвер или зеркало современного мира" в рамках V Медиафорума стран СНГ.
"У нас общая историческая судьба. И эта судьба, эта траектория может быть высокой и возвышенной", – заявил Киеселев.
По его словам, эта тема должна стать одной из ключевых в журналистике стран СНГ. При этом любые националистические движения, лозунги и инициативы вредны и наносят вред странам и их народам, убежден глава Медиагруппы. В пример он привел украинский национализм, который привел фактически к разрушению страны и потере ее государственности.
"Национализм, как показывает вообще мировой опыт, он еще никого не сделал счастливым. Он переходит в радикальные формы, и в результате образуется нечто такое, что нуждается в хирургическом лечении. Нужно отличать национализм от патриотизма. Национализм часто прикрывается патриотизмом и в результате ведет подрывную антигосударственную деятельность", – подчеркнул спикер.
Второй ключевой темой Киселев считает выстраивание отношений стран СНГ и России, которое должно быть взаимно уважительным.
"Знаете, как эта немецкая пословица: "Отношения нуждаются в ухаживании". Если не ухаживать за отношениями с Россией – а Россия тоже должна ухаживать за своими отношениями со странами СНГ – то многое начнет рушиться. Сначала незаметно, а потом это может обернуться национальной катастрофой", – подытожил Киселев.
Основой работы средств массовой информации в странах СНГ должны быть любовь, честность и созидание, заявлял Киселев в минувшем году, врамках IV Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
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МненияДмитрий КиселевЖурналистикаМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
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