https://crimea.ria.ru/20261111/obschaya-sudba-kiselev-nazval-glavnuyu-temu-v-zhurnalistike-sng-1160960646.html

Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ

Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ

Страны СНГ имеют общую историческую судьбу и должны опираться на это в своем развитии. Об этом заявил Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T12:31

2026-11-11T12:31

2026-11-11T12:31

мнения

дмитрий киселев

журналистика

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Страны СНГ имеют общую историческую судьбу и должны опираться на это в своем развитии. Об этом заявил Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая с приветственным словом на пленарном заседании на тему "Современные медиа: драйвер или зеркало современного мира" в рамках V Медиафорума стран СНГ.По его словам, эта тема должна стать одной из ключевых в журналистике стран СНГ. При этом любые националистические движения, лозунги и инициативы вредны и наносят вред странам и их народам, убежден глава Медиагруппы. В пример он привел украинский национализм, который привел фактически к разрушению страны и потере ее государственности."Национализм, как показывает вообще мировой опыт, он еще никого не сделал счастливым. Он переходит в радикальные формы, и в результате образуется нечто такое, что нуждается в хирургическом лечении. Нужно отличать национализм от патриотизма. Национализм часто прикрывается патриотизмом и в результате ведет подрывную антигосударственную деятельность", – подчеркнул спикер.Второй ключевой темой Киселев считает выстраивание отношений стран СНГ и России, которое должно быть взаимно уважительным."Знаете, как эта немецкая пословица: "Отношения нуждаются в ухаживании". Если не ухаживать за отношениями с Россией – а Россия тоже должна ухаживать за своими отношениями со странами СНГ – то многое начнет рушиться. Сначала незаметно, а потом это может обернуться национальной катастрофой", – подытожил Киселев.Основой работы средств массовой информации в странах СНГ должны быть любовь, честность и созидание, заявлял Киселев в минувшем году, врамках IV Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГРеферендум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 годуНацистские откровения нового главкома ВСУ демонстрируют оправданность проведения СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дмитрий киселев, журналистика, международная медиагруппа "россия сегодня"