https://crimea.ria.ru/20261111/obschaya-sudba-kiselev-nazval-glavnuyu-temu-v-zhurnalistike-sng-1160960646.html
Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ
Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ
Страны СНГ имеют общую историческую судьбу и должны опираться на это в своем развитии. Об этом заявил Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T12:31
2026-11-11T12:31
2026-11-11T12:31
мнения
дмитрий киселев
журналистика
международная медиагруппа "россия сегодня"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0b/1150802161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_742b89f6d509d8793a97be4be8fb7f50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Страны СНГ имеют общую историческую судьбу и должны опираться на это в своем развитии. Об этом заявил Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая с приветственным словом на пленарном заседании на тему "Современные медиа: драйвер или зеркало современного мира" в рамках V Медиафорума стран СНГ.По его словам, эта тема должна стать одной из ключевых в журналистике стран СНГ. При этом любые националистические движения, лозунги и инициативы вредны и наносят вред странам и их народам, убежден глава Медиагруппы. В пример он привел украинский национализм, который привел фактически к разрушению страны и потере ее государственности."Национализм, как показывает вообще мировой опыт, он еще никого не сделал счастливым. Он переходит в радикальные формы, и в результате образуется нечто такое, что нуждается в хирургическом лечении. Нужно отличать национализм от патриотизма. Национализм часто прикрывается патриотизмом и в результате ведет подрывную антигосударственную деятельность", – подчеркнул спикер.Второй ключевой темой Киселев считает выстраивание отношений стран СНГ и России, которое должно быть взаимно уважительным."Знаете, как эта немецкая пословица: "Отношения нуждаются в ухаживании". Если не ухаживать за отношениями с Россией – а Россия тоже должна ухаживать за своими отношениями со странами СНГ – то многое начнет рушиться. Сначала незаметно, а потом это может обернуться национальной катастрофой", – подытожил Киселев.Основой работы средств массовой информации в странах СНГ должны быть любовь, честность и созидание, заявлял Киселев в минувшем году, врамках IV Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГРеферендум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 годуНацистские откровения нового главкома ВСУ демонстрируют оправданность проведения СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0b/1150802161_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b49e7ea17bb851664f1aff47505582b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, дмитрий киселев, журналистика, международная медиагруппа "россия сегодня"
Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ
Страны СНГ должны опираться в своем развитии общую историческую судьбу – Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Страны СНГ имеют общую историческую судьбу и должны опираться на это в своем развитии. Об этом заявил Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая с приветственным словом на пленарном заседании на тему "Современные медиа: драйвер или зеркало современного мира" в рамках V Медиафорума стран СНГ.
"У нас общая историческая судьба. И эта судьба, эта траектория может быть высокой и возвышенной", – заявил Киеселев.
По его словам, эта тема должна стать одной из ключевых в журналистике стран СНГ. При этом любые националистические движения, лозунги и инициативы вредны и наносят вред странам и их народам, убежден глава Медиагруппы. В пример он привел украинский национализм, который привел фактически к разрушению страны и потере ее государственности.
"Национализм, как показывает вообще мировой опыт, он еще никого не сделал счастливым. Он переходит в радикальные формы, и в результате образуется нечто такое, что нуждается в хирургическом лечении. Нужно отличать национализм от патриотизма. Национализм часто прикрывается патриотизмом и в результате ведет подрывную антигосударственную деятельность", – подчеркнул спикер.
Второй ключевой темой Киселев считает выстраивание отношений стран СНГ и России, которое должно быть взаимно уважительным.
"Знаете, как эта немецкая пословица: "Отношения нуждаются в ухаживании". Если не ухаживать за отношениями с Россией – а Россия тоже должна ухаживать за своими отношениями со странами СНГ – то многое начнет рушиться. Сначала незаметно, а потом это может обернуться национальной катастрофой", – подытожил Киселев.
Основой работы средств массовой информации в странах СНГ должны быть любовь, честность и созидание
, заявлял Киселев в минувшем году, врамках IV Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: