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Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки

Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки

Вооруженные Силы России за сутки на разных участках СВО продвинулась вперед, заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинская армия потеряла почти 1300... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T13:57

2026-11-11T13:57

2026-11-11T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за сутки на разных участках СВО продвинулась вперед, заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинская армия потеряла почти 1300 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 315 боевиков, 18 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М101 производства США и 12 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 210 солдат, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 16 автомобилей.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали штурмовые бригады и полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 175 солдат, три боевые бронированные машины, 36 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", радиолокационную станцию и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Разгромили технику и десантно-штурмовые бригады ВСУ в Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 200 солдат, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 30 военнослужащих, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1085 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу Более 600 вражеских дронов сбили над Крымом и еще 22 регионами РоссииУдары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ

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