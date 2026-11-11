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Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки
Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки
Вооруженные Силы России за сутки на разных участках СВО продвинулась вперед, заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинская армия потеряла почти 1300... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T13:57
2026-11-11T13:57
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за сутки на разных участках СВО продвинулась вперед, заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинская армия потеряла почти 1300 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 315 боевиков, 18 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М101 производства США и 12 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 210 солдат, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 16 автомобилей.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали штурмовые бригады и полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 175 солдат, три боевые бронированные машины, 36 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", радиолокационную станцию и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Разгромили технику и десантно-штурмовые бригады ВСУ в Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 200 солдат, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 30 военнослужащих, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1085 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу Более 600 вражеских дронов сбили над Крымом и еще 22 регионами РоссииУдары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки

Новости СВО – российские бойцы продвигаются на фронте и громят киевских боевиков

13:57 11.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за сутки на разных участках СВО продвинулась вперед, заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинская армия потеряла почти 1300 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 315 боевиков, 18 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М101 производства США и 12 станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 210 солдат, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 16 автомобилей.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали штурмовые бригады и полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 175 солдат, три боевые бронированные машины, 36 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", радиолокационную станцию и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Разгромили технику и десантно-штурмовые бригады ВСУ в Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 200 солдат, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 30 военнослужащих, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1085 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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