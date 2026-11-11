https://crimea.ria.ru/20261111/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-11-noyabrya-1160951477.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 11 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 11 ноября

В Крыму в ночь на среду, 11 ноября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, угрозу атаки с воздуха на РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T08:15

2026-11-11T08:15

2026-11-11T08:40

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду, 11 ноября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, угрозу атаки с воздуха на полуострове объявили около половины третьего ночи и сняли в начале седьмого утра. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.Движение по Крымскому мосту ночью и утром среды идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения, информирует "Крымэнерго". В сложившейся ситуации соблюдение графиков отключения и равномерное распределение имеющихся мощностей невозможно, предупреждают энергетики. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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