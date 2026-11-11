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Новости Крыма и Севастополя на утро 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 11 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 11 ноября
В Крыму в ночь на среду, 11 ноября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, угрозу атаки с воздуха на РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T08:15
2026-11-11T08:40
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду, 11 ноября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, угрозу атаки с воздуха на полуострове объявили около половины третьего ночи и сняли в начале седьмого утра. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.Движение по Крымскому мосту ночью и утром среды идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения, информирует "Крымэнерго". В сложившейся ситуации соблюдение графиков отключения и равномерное распределение имеющихся мощностей невозможно, предупреждают энергетики. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 11 ноября

Новости Крыма и Севастополя 11 ноября утром

08:15 11.11.2026 (обновлено: 08:40 11.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Галия Шакирова / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым . Галия Шакирова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на среду, 11 ноября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, угрозу атаки с воздуха на полуострове объявили около половины третьего ночи и сняли в начале седьмого утра. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.
Движение по Крымскому мосту ночью и утром среды идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.
Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения, информирует "Крымэнерго". В сложившейся ситуации соблюдение графиков отключения и равномерное распределение имеющихся мощностей невозможно, предупреждают энергетики. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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