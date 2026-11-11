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На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными
На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными - РИА Новости Крым, 11.11.2026
На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными
На переговорах с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщил журналистам помощник... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T14:24
2026-11-11T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На переговорах с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.Отвечая на вопрос журналистов, помощник президента РФ отметил, что в ходе переговоров поднималась и гуманитарная тема.11 ноября прошел второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби.Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом переговоров в Абу-Даби отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.Также 23 октября семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, переговоры россии и украины, россия, владимир мединский, обмен пленными, переговоры, украина
На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными

На переговорах в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными – Мединский

14:24 11.11.2026 (обновлено: 14:30 11.11.2026)
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными
Обмен пленными
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На переговорах с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.
Отвечая на вопрос журналистов, помощник президента РФ отметил, что в ходе переговоров поднималась и гуманитарная тема.

"Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время", – заявил Мединский.

11 ноября прошел второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби.
Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины.
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом переговоров в Абу-Даби отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.
23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.
Также 23 октября семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.
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