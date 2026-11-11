https://crimea.ria.ru/20261111/na-peregovorakh-v-abu-dabi-dogovorilis-o-masshtabnom-obmene-plennymi-1160966269.html

На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными

На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными - РИА Новости Крым, 11.11.2026

На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными

На переговорах с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщил журналистам помощник... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T14:24

2026-11-11T14:24

2026-11-11T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На переговорах с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.Отвечая на вопрос журналистов, помощник президента РФ отметил, что в ходе переговоров поднималась и гуманитарная тема.11 ноября прошел второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби.Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом переговоров в Абу-Даби отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.Также 23 октября семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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