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На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 11.11.2026
На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту начала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T12:16
2026-11-11T12:16
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Со стороны Тамани очереди нет. Крымский мост ночью и утром в среду работал в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив не было.Ранее сообщалось, с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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очереди на крымском мосту, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма
На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту в очереди стоят 30 машин

12:16 11.11.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 30 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 12.00.

Со стороны Тамани очереди нет.
Крымский мост ночью и утром в среду работал в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив не было.
Ранее сообщалось, с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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