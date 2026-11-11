https://crimea.ria.ru/20261111/na-krymskom-mostu-sobralas-ochered-so-storony-kerchi-1160959876.html

На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 11.11.2026

На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту начала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T12:16

2026-11-11T12:16

2026-11-11T12:16

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/10/1156071773_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_b9cd57102d7a8786d7fde7b97278d056.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Со стороны Тамани очереди нет. Крымский мост ночью и утром в среду работал в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив не было.Ранее сообщалось, с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма