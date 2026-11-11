https://crimea.ria.ru/20261111/my-priblizilis-k-miru-medinskiy-podvel-itogi-peregovorov-v-abu-dabi-1160978051.html

Мы приблизились к миру: Мединский подвел итоги переговоров в Абу-Даби

Мы приблизились к миру: Мединский подвел итоги переговоров в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Мы приблизились к миру: Мединский подвел итоги переговоров в Абу-Даби

Россия и Украина по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров приблизились к миру, заявил помощник президента России, глава делегации РФ Владимир Мединский в... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T17:22

2026-11-11T17:22

2026-11-11T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Украина по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров приблизились к миру, заявил помощник президента России, глава делегации РФ Владимир Мединский в комментарии информационной службе "Вести".В то же время он подчеркнул, что сейчас очень многое зависит от всех участников процесса.Мединский добавил, что Россия в любом случае добьется достижения всех задач, которые были поставлены.Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.Помощник российского лидера также подчеркнул, что Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с ПутинымДолжна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по УкраинеМединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, сша, новости, переговоры, оаэ , владимир мединский