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Мы приблизились к миру: Мединский подвел итоги переговоров в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Мы приблизились к миру: Мединский подвел итоги переговоров в Абу-Даби
Мы приблизились к миру: Мединский подвел итоги переговоров в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Мы приблизились к миру: Мединский подвел итоги переговоров в Абу-Даби
Россия и Украина по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров приблизились к миру, заявил помощник президента России, глава делегации РФ Владимир Мединский в... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T17:22
2026-11-11T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Украина по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров приблизились к миру, заявил помощник президента России, глава делегации РФ Владимир Мединский в комментарии информационной службе "Вести".В то же время он подчеркнул, что сейчас очень многое зависит от всех участников процесса.Мединский добавил, что Россия в любом случае добьется достижения всех задач, которые были поставлены.Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.Помощник российского лидера также подчеркнул, что Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с ПутинымДолжна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по УкраинеМединский на переговорах в Абу-Даби выразил надежду на продвижение к миру
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украина, россия, сша, новости, переговоры, оаэ , владимир мединский
Мы приблизились к миру: Мединский подвел итоги переговоров в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби приблизили стороны к миру - Мединский

17:22 11.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Россия и Украина по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров приблизились к миру, заявил помощник президента России, глава делегации РФ Владимир Мединский в комментарии информационной службе "Вести".
"Мне кажется, да", - сказал Мединский, отвечая на вопрос, приблизились ли стороны к миру в результате переговоров.
В то же время он подчеркнул, что сейчас очень многое зависит от всех участников процесса.
"Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов и от того, обретет ли разум Европа", - подчеркнул он.
Мединский добавил, что Россия в любом случае добьется достижения всех задач, которые были поставлены.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.
Помощник российского лидера также подчеркнул, что Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине.
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