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Михалков, Охлобыстин и Крутой попали в базу Главного управления разведки Украины - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Михалков, Охлобыстин и Крутой попали в базу Главного управления разведки Украины
Михалков, Охлобыстин и Крутой попали в базу Главного управления разведки Украины - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Михалков, Охлобыстин и Крутой попали в базу Главного управления разведки Украины
Российских артистов и режиссеров Никиту Михалкова и Ивана Охлобыстина, а также композитора и продюсера Игоря Крутого внесли в антироссийскую базу War and... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T08:38
2026-11-11T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российских артистов и режиссеров Никиту Михалкова и Ивана Охлобыстина, а также композитора и продюсера Игоря Крутого внесли в антироссийскую базу War and sanctions Главного управления разведки минобороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.В качестве основания для внесения Михалкова в базу украинская сторона указывает то, что он "является неизменным доверенным лицом" президента России Владимира Путина.Охлобыстина внесли в "черный список" за "агрессивную антиукраинскую риторику", а также за то, что артист "выступает за сохранение "братских связей" между россиянами и украинцами".Внесение Крутого в ГУР объясняют тем, что композитор поддерживает СВО и выступает соучредителем и организатором детского песенного конкурса "Детская Новая Волна".Накануне стало известно о внесении в базу War and sanctions актера Сергея Безрукова и шоумена Михаила Галустяна. До этого в базу ГУР попал бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев, а также российская актриса Наталья Варлей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Якубовича внесли в базу данных украинской разведкиАвербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в КрымРадость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины
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РИА Новости Крым
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новости, кино, музыка, россия, главное управление разведки украины (гур)
Михалков, Охлобыстин и Крутой попали в базу Главного управления разведки Украины

Михалкова, Охлобыстина и Крутого внесли в базу Главного управления разведки Украины

08:38 11.11.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российских артистов и режиссеров Никиту Михалкова и Ивана Охлобыстина, а также композитора и продюсера Игоря Крутого внесли в антироссийскую базу War and sanctions Главного управления разведки минобороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
В качестве основания для внесения Михалкова в базу украинская сторона указывает то, что он "является неизменным доверенным лицом" президента России Владимира Путина.
Охлобыстина внесли в "черный список" за "агрессивную антиукраинскую риторику", а также за то, что артист "выступает за сохранение "братских связей" между россиянами и украинцами".
Внесение Крутого в ГУР объясняют тем, что композитор поддерживает СВО и выступает соучредителем и организатором детского песенного конкурса "Детская Новая Волна".
Накануне стало известно о внесении в базу War and sanctions актера Сергея Безрукова и шоумена Михаила Галустяна. До этого в базу ГУР попал бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев, а также российская актриса Наталья Варлей.
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