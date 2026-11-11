https://crimea.ria.ru/20261111/mikhalkov-okhlobystin-i-krutoy-popali-v-bazu-glavnogo-upravleniya-razvedki-ukrainy-1160952505.html

Михалков, Охлобыстин и Крутой попали в базу Главного управления разведки Украины

Михалков, Охлобыстин и Крутой попали в базу Главного управления разведки Украины - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Михалков, Охлобыстин и Крутой попали в базу Главного управления разведки Украины

Российских артистов и режиссеров Никиту Михалкова и Ивана Охлобыстина, а также композитора и продюсера Игоря Крутого внесли в антироссийскую базу War and... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T08:38

2026-11-11T08:38

2026-11-11T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российских артистов и режиссеров Никиту Михалкова и Ивана Охлобыстина, а также композитора и продюсера Игоря Крутого внесли в антироссийскую базу War and sanctions Главного управления разведки минобороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.В качестве основания для внесения Михалкова в базу украинская сторона указывает то, что он "является неизменным доверенным лицом" президента России Владимира Путина.Охлобыстина внесли в "черный список" за "агрессивную антиукраинскую риторику", а также за то, что артист "выступает за сохранение "братских связей" между россиянами и украинцами".Внесение Крутого в ГУР объясняют тем, что композитор поддерживает СВО и выступает соучредителем и организатором детского песенного конкурса "Детская Новая Волна".Накануне стало известно о внесении в базу War and sanctions актера Сергея Безрукова и шоумена Михаила Галустяна. До этого в базу ГУР попал бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев, а также российская актриса Наталья Варлей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Якубовича внесли в базу данных украинской разведкиАвербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в КрымРадость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кино, музыка, россия, главное управление разведки украины (гур)