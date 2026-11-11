https://crimea.ria.ru/20261111/medal-za-otvagu-i-vyigrysh-v-lotereyu-kak-aferisty-razvodyat-krymchan-1160954940.html

"Медаль за Отвагу" и "выигрыш в лотерею": как аферисты "разводят" крымчан

"Медаль за Отвагу" и "выигрыш в лотерею": как аферисты "разводят" крымчан - РИА Новости Крым, 11.11.2026

"Медаль за Отвагу" и "выигрыш в лотерею": как аферисты "разводят" крымчан

Жители Крыма отдали дистанционным мошенникам почти 7 млн рублей за неделю, информирует пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T20:17

2026-11-11T20:17

2026-11-11T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Жители Крыма отдали дистанционным мошенникам почти 7 млн рублей за неделю, информирует пресс-служба МВД по региону."За прошедшую неделю – со 2 по 8 ноября – 16 жителей крымского полуострова лишились более 6,8 миллиона рублей, поверив дистанционным мошенникам", – проинформировали в полиции.Чаще всего крымчане верили сообщениям о взломе учетных записей на "Госуслугах", участвовали в фиктивных розыгрышах призов, откликались на просьбы о займе от имени родственников и на предложения быстрого заработка на инвестициях, а также устанавливали неизвестные приложения.Наибольшей суммы - более 2,3 млн рублей – лишилась 18-летняя жительница Симферопольского района, которой позвонил "сотрудник администрации" и сообщил, что ее мать якобы планируют наградить медалью "За отвагу". Следом поступило СМС-уведомление о взломе личного кабинета Госуслуг, а далее – звонок от "следователя" ФСБ.59-летняя пенсионерка из Евпатории потеряла более 21 тыс. рублей, поверив фейковому сообщению о выигрыше фотоаппарата, за который аферисты предложили "оплатить госпошлину", а жительница Сакского района обнаружила списание денежных средств на общую сумму около 67 тысяч рублей после регистрации в фейковом мобильном приложении "для отслеживания посылок".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона вместо пяти тысяч: на Кубани нанятый мастер обманул пенсионеркуВосемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенниковБукет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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