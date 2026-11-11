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Масштабный обмен военнопленными и карантин в школе Симферополя - главное - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Масштабный обмен военнопленными и карантин в школе Симферополя - главное
Масштабный обмен военнопленными и карантин в школе Симферополя - главное - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Масштабный обмен военнопленными и карантин в школе Симферополя - главное
В Абу-Даби завершены трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Самый масштабный обмен военнопленными готовят Россия и Украина – в... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T22:57
2026-11-11T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Абу-Даби завершены трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Самый масштабный обмен военнопленными готовят Россия и Украина – в списки включат более тысячи военнослужащих с каждой стороны. Участники саммита ОДКБ в Москве решили лишить Армению права голоса. Массированные атаки ВСУ на Ленинградскую и Смоленскую области. Симферопольскую общеобразовательную школу № 29 имени Жукова закрыли на карантин по внебольничной пневмонии, заболели 11 детей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВторой день переговоров по Украине в Аьу-ДабиВторой день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби завершился. Во вторник переговоры делегаций продолжались почти четыре часа.Украинский конфликт показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо и этот вопрос надо решать, заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении второго дня встречи. По его словам, тема архитектуры безопасности стала центральной на переговорах Росси и Украины при посредничестве США.Самый масштабный обмен военнопленными с начала СВОБолее тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными России и Украины. Об этом сообщил первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.По его словам, обмен пленными может состояться в ближайшие две-три недели. Он станет самым масштабным с начала конфликта.Армению лишили права голоса в ОДКБУчастники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве приняли решение о лишении Армении права голоса в организации, поскольку Ереван длительное время не выполняет своих обязательств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ВСУ атаковали Ленинградскую и Смоленскую областьМассированную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – уничтожены почти 150 дронов, пожар возник в порту Усть-Луга, отключена трансформаторная подстанция, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, при атаке украинских беспилотников на порт Усть-Луга пострадали три человека.Два человека погибли из-за массированного удара ВСУ по Смоленской области в ночь на среду, 11 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.В среду утром украинские боевики в ДНР атаковали пассажирский автобус, который следовал из Москвы в Горловку. Ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Карантин по пневмонии в школе СимферополяСреднюю общеобразовательную школу №29 имени Жукова в Симферополе закрыли на карантин. Занятия временно проводятся в дистанционном формате, сообщается на официальном сайте школы. Как сообщили РИА Новости Крым в департаменте образования администрации Симферополя, причиной перевода на дистант стало выявление пневмонии у 11 учеников. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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главное за день, крым, организация договора о коллективной безопасности (одкб), переговоры, дети, здоровье, новости, новости крыма, политика, атаки всу
Масштабный обмен военнопленными и карантин в школе Симферополя - главное

Обмен военнопленными между Россией и Украиной и карантин в школе Симферополя – главное

22:57 11.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Абу-Даби завершены трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Самый масштабный обмен военнопленными готовят Россия и Украина – в списки включат более тысячи военнослужащих с каждой стороны. Участники саммита ОДКБ в Москве решили лишить Армению права голоса. Массированные атаки ВСУ на Ленинградскую и Смоленскую области. Симферопольскую общеобразовательную школу № 29 имени Жукова закрыли на карантин по внебольничной пневмонии, заболели 11 детей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Второй день переговоров по Украине в Аьу-Даби

Второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби завершился. Во вторник переговоры делегаций продолжались почти четыре часа.
Украинский конфликт показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо и этот вопрос надо решать, заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении второго дня встречи. По его словам, тема архитектуры безопасности стала центральной на переговорах Росси и Украины при посредничестве США.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
19:10
Россия будет расширять зону безопасности вдоль своих границ – Мединский

Самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО

Более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными России и Украины. Об этом сообщил первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.
По его словам, обмен пленными может состояться в ближайшие две-три недели. Он станет самым масштабным с начала конфликта.
Православный храм - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
18:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
Скрижали с именами героев: в Феодосии построят новый храмовый комплекс

Армению лишили права голоса в ОДКБ

Участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве приняли решение о лишении Армении права голоса в организации, поскольку Ереван длительное время не выполняет своих обязательств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
18:15
ОДКБ осудила атаки морских дронов на торговые суда в Черном море

ВСУ атаковали Ленинградскую и Смоленскую область

Массированную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – уничтожены почти 150 дронов, пожар возник в порту Усть-Луга, отключена трансформаторная подстанция, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, при атаке украинских беспилотников на порт Усть-Луга пострадали три человека.
Два человека погибли из-за массированного удара ВСУ по Смоленской области в ночь на среду, 11 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В среду утром украинские боевики в ДНР атаковали пассажирский автобус, который следовал из Москвы в Горловку. Ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
20:04
Сотрудник Запорожской атомной станции убит в собственном доме ударом ВСУ

Карантин по пневмонии в школе Симферополя

Среднюю общеобразовательную школу №29 имени Жукова в Симферополе закрыли на карантин. Занятия временно проводятся в дистанционном формате, сообщается на официальном сайте школы. Как сообщили РИА Новости Крым в департаменте образования администрации Симферополя, причиной перевода на дистант стало выявление пневмонии у 11 учеников.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
16:28
Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение
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23:02Семь человек погибли в жутком ДТП в Марий Эл
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