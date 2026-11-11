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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыли для движения транспорта. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T12:42
2026-11-11T12:42
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для движения

12:42 11.11.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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