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Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова большая очередь - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова большая очередь
Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова большая очередь - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова большая очередь
У Крымского моста перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи скопились автомобили после перекрытия движения, сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T13:22
2026-11-11T13:22
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. У Крымского моста перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи скопились автомобили после перекрытия движения, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани проезд свободен.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепомДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова большая очередь

Крымский мост после открытия движения – проезда ждут 100 автомобилей со стороны Керчи

13:22 11.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. У Крымского моста перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи скопились автомобили после перекрытия движения, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", – говорится в сообщении по состоянию на 13 часов 11 ноября.

Со стороны Тамани проезд свободен.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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