https://crimea.ria.ru/20261111/krymskie-remeslennye-brendy-predstavili-v-sankt-peterburge-1160964634.html

Крымские ремесленные бренды представили в Санкт-Петербурге

Крымские ремесленные бренды представили в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Крымские ремесленные бренды представили в Санкт-Петербурге

Крымская делегация представила ремесленные бренды региона на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T15:08

2026-11-11T15:08

2026-11-11T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Крымская делегация представила ремесленные бренды региона на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.Представители Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр."То, что мы услышали и увидели, — неоценимый опыт для всего ремесленного сообщества Крыма", — отметила Гордецкая.На форуме удалось достичь устной договоренности о том, что изделия крымских ремесленников в следующем году могут быть представлены на выставках, организуемых Минпромторгом России.Кроме того, крымчане установили контакты с коллегами из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Армении, а также с представителями Индии и Африки.Так, на форуме Крым представил "саквояжи" в технике макраме, в которых были размещены сувениры — победители конкурса "Крымский сувенир". А один из наборов ручек ручной работы из крымских пород дерева был подарен главе Республики Ямал, еще один — сенатору Совета Федерации."У нас есть чем гордиться и что показывать. Ремесленная деятельность — это широкая линейка, которая объединяет много направлений", — сказала Гордецкая.По ее словам, на форуме в Санкт-Петербурге подчеркнули приоритет сохранения культурного наследия в креативной экономике. Одним из главных итогов мероприятия стало подтверждение курса на сохранение духовно-нравственного и культурного наследия.Дискуссии на площадках еще раз показали: народно-художественные промыслы должны не только сохраняться из года в год, но и интегрироваться в новые направления и виды ремесленной деятельности, заключила Гордецкая.Ранее сообщалось, что более пятидесяти мастеров-народников и ремесленников приняли участие во втором ежегодном конкурсе сувенирной продукции "Крымский сувенир".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России впервые вручат нацпремию мастерам народных промысловВ Крыму задумались над созданием уникальных местных сувенировБаррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой

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палата народных художественных промыслов и ремесел республики крым, крым, новости крыма, санкт-петербург