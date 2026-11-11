https://crimea.ria.ru/20261111/krym-nakroet-silnyy-veter--mchs-obyavilo-ekstrennoe-preduprezhdenie-1160956863.html

На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре

На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре - РИА Новости Крым, 11.11.2026

На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре

Дожди и усиление ветра до 12-17 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду и в четверг – в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T10:45

2026-11-11T10:45

2026-11-11T10:47

новости крыма

крым

погода в крыму

гу мчс рф по республике крым

экстренное предупреждение

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:263:925:784_1920x0_80_0_0_95b079806188922c6a3a5ebee4e03438.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Дожди и усиление ветра до 12-17 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду и в четверг – в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в МЧС республики.В указанный период спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Кроме того, при невозможности ограничить выезд следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.При сильном ветре не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт, выходить в море и горы, напомнили в МЧС.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в среду днем в Крыму усилится ветер до 20 метров в секунду и прольются дожди, местами сильные. Также сильный ветер ожидается в Севастополе.При этом по словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в Крыму в ближайшие дни потеплеет до +19 градусов, однако уже к субботе ожидается резкое похолодание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские метеорологи очень помогли в период паводков - МЧС20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурьНацпарк "Крымский" закрыт для посещения

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, экстренное предупреждение