Рейтинг@Mail.ru
На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261111/krym-nakroet-silnyy-veter--mchs-obyavilo-ekstrennoe-preduprezhdenie-1160956863.html
На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре
На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре - РИА Новости Крым, 11.11.2026
На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре
Дожди и усиление ветра до 12-17 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду и в четверг – в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T10:45
2026-11-11T10:47
новости крыма
крым
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
экстренное предупреждение
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:263:925:784_1920x0_80_0_0_95b079806188922c6a3a5ebee4e03438.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Дожди и усиление ветра до 12-17 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду и в четверг – в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в МЧС республики.В указанный период спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Кроме того, при невозможности ограничить выезд следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.При сильном ветре не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт, выходить в море и горы, напомнили в МЧС.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в среду днем в Крыму усилится ветер до 20 метров в секунду и прольются дожди, местами сильные. Также сильный ветер ожидается в Севастополе.При этом по словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в Крыму в ближайшие дни потеплеет до +19 градусов, однако уже к субботе ожидается резкое похолодание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские метеорологи очень помогли в период паводков - МЧС20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурьНацпарк "Крымский" закрыт для посещения
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:95:925:790_1920x0_80_0_0_e8db1ec2447a33cad084848e52d04c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, экстренное предупреждение
На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре

Экстренное предупреждение в Крыму из-за сильного ветра и дождей объявили в главке МЧС РК

10:45 11.11.2026 (обновлено: 10:47 11.11.2026)
 
© МЧС РоссииТучи и ветер
Тучи и ветер
© МЧС России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Дожди и усиление ветра до 12-17 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду и в четверг – в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в МЧС республики.
"Днем 11 и днем 12 ноября в Крыму ожидаются дожди, в южных районах сильные. Усиление юго-западного ветра 12-17 м/с", – говорится в сообщении.
В указанный период спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Кроме того, при невозможности ограничить выезд следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
При сильном ветре не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт, выходить в море и горы, напомнили в МЧС.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в среду днем в Крыму усилится ветер до 20 метров в секунду и прольются дожди, местами сильные. Также сильный ветер ожидается в Севастополе.
При этом по словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в Крыму в ближайшие дни потеплеет до +19 градусов, однако уже к субботе ожидается резкое похолодание.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские метеорологи очень помогли в период паводков - МЧС
20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурь
Нацпарк "Крымский" закрыт для посещения
 
Новости КрымаКрымПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымЭкстренное предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи
12:08Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
12:02Угрозу атаки с воздуха в Севастополе отменили
12:01Один человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка"
11:50Стартовал второй день переговоров России, США и Украины
11:37Бойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу
11:27В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
11:23Возможны аварии: "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
11:10За 3 года ни один человек не погиб при лесных пожарах – Рослесхоз
10:54Школу в Симферополе закрыли на карантин по пневмонии
10:45На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре
10:37Стала известна стоимость выкупа человека из тайной тюрьмы на Украине
10:25Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
10:12Более 600 вражеских дронов сбили над Крымом и еще 22 регионами России
10:03Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу "Москва — Горловка"
09:56Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
09:45Ангел и демон: эмансипе вокруг Достоевского
09:27Жителей поселков защитят от "шлагбаумного рабства"
09:13ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининграде
09:04Удары по Украине: поражены электроподстанции и судно с грузом для ВСУ
Лента новостейМолния