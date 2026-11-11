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На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре
На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре - РИА Новости Крым, 11.11.2026
На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре
Дожди и усиление ветра до 12-17 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду и в четверг – в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Дожди и усиление ветра до 12-17 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду и в четверг – в регионе объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в МЧС республики.В указанный период спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Кроме того, при невозможности ограничить выезд следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.При сильном ветре не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт, выходить в море и горы, напомнили в МЧС.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в среду днем в Крыму усилится ветер до 20 метров в секунду и прольются дожди, местами сильные. Также сильный ветер ожидается в Севастополе.При этом по словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в Крыму в ближайшие дни потеплеет до +19 градусов, однако уже к субботе ожидается резкое похолодание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские метеорологи очень помогли в период паводков - МЧС20 вспышек на Солнце – ждать ли новых магнитных бурьНацпарк "Крымский" закрыт для посещения
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На Крым надвигается шторм – МЧС объявило о сильных дождях и ветре
Экстренное предупреждение в Крыму из-за сильного ветра и дождей объявили в главке МЧС РК
10:45 11.11.2026 (обновлено: 10:47 11.11.2026)