Крым как площадка для креативных индустрий – учебная программа МГУ
Крым как площадка по взаимодействую в креативных индустриях – в МГУ разработали программу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Крым может стать пилотной площадкой для учебной программы по междисциплинарному взаимодействию в креативных индустриях, которую разработали в Московском государственном университете. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.
По ее словам, на полях международного форума "Дни креативной экономики" прошедшем в Санкт-Петербурге в конце октября, крымская делегация познакомилась с представителями Московского государственного университета, которые разработали учебную программу, направленную на подготовку кадров для междисциплинарного взаимодействия в креативных индустриях.
"Авторы программы готовы к сотрудничеству, и Крым может стать пилотной площадкой для ее апробации. Мы будем выходить с предложением в Министерство культуры Крыма и Крымский университет культуры, искусств и туризма, чтобы внедрить эту программу у нас. Учитывая большое количество объектов культурного наследия в Крыму, это очень полезно — грамотно работать с ними междисциплинарно", — пояснила она.
Уже есть первые примеры такого подхода: в рамках конкурса "Крымский сувенир" мастера создают продукцию совместно с музеями, добавила она.
Ранее сообщалось, что более пятидесяти мастеров-народников и ремесленников приняли участие во втором ежегодном конкурсе сувенирной продукции "Крымский сувенир".
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