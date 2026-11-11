https://crimea.ria.ru/20261111/krym-kak-ploschadka-dlya-kreativnykh-industriy--uchebnaya-programma-mgu-1160966668.html

Крым как площадка для креативных индустрий – учебная программа МГУ

Крым как площадка для креативных индустрий – учебная программа МГУ - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Крым как площадка для креативных индустрий – учебная программа МГУ

Крым может стать пилотной площадкой для учебной программы по междисциплинарному взаимодействию в креативных индустриях, которую разработали в Московском... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T20:52

2026-11-11T20:52

2026-11-11T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Крым может стать пилотной площадкой для учебной программы по междисциплинарному взаимодействию в креативных индустриях, которую разработали в Московском государственном университете. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.По ее словам, на полях международного форума "Дни креативной экономики" прошедшем в Санкт-Петербурге в конце октября, крымская делегация познакомилась с представителями Московского государственного университета, которые разработали учебную программу, направленную на подготовку кадров для междисциплинарного взаимодействия в креативных индустриях.Уже есть первые примеры такого подхода: в рамках конкурса "Крымский сувенир" мастера создают продукцию совместно с музеями, добавила она.Ранее сообщалось, что более пятидесяти мастеров-народников и ремесленников приняли участие во втором ежегодном конкурсе сувенирной продукции "Крымский сувенир".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России впервые вручат нацпремию мастерам народных промысловВ Крыму задумались над созданием уникальных местных сувенировБаррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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