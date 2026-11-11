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Крым как площадка для креативных индустрий – учебная программа МГУ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Крым как площадка для креативных индустрий – учебная программа МГУ
Крым как площадка для креативных индустрий – учебная программа МГУ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Крым как площадка для креативных индустрий – учебная программа МГУ
Крым может стать пилотной площадкой для учебной программы по междисциплинарному взаимодействию в креативных индустриях, которую разработали в Московском... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T20:52
2026-11-11T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Крым может стать пилотной площадкой для учебной программы по междисциплинарному взаимодействию в креативных индустриях, которую разработали в Московском государственном университете. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.По ее словам, на полях международного форума "Дни креативной экономики" прошедшем в Санкт-Петербурге в конце октября, крымская делегация познакомилась с представителями Московского государственного университета, которые разработали учебную программу, направленную на подготовку кадров для междисциплинарного взаимодействия в креативных индустриях.Уже есть первые примеры такого подхода: в рамках конкурса "Крымский сувенир" мастера создают продукцию совместно с музеями, добавила она.Ранее сообщалось, что более пятидесяти мастеров-народников и ремесленников приняли участие во втором ежегодном конкурсе сувенирной продукции "Крымский сувенир".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России впервые вручат нацпремию мастерам народных промысловВ Крыму задумались над созданием уникальных местных сувенировБаррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой
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крым, новости крыма, новости, общество, палата народных художественных промыслов и ремесел республики крым, мгу
Крым как площадка для креативных индустрий – учебная программа МГУ

Крым как площадка по взаимодействую в креативных индустриях – в МГУ разработали программу

20:52 11.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Крым может стать пилотной площадкой для учебной программы по междисциплинарному взаимодействию в креативных индустриях, которую разработали в Московском государственном университете. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.
По ее словам, на полях международного форума "Дни креативной экономики" прошедшем в Санкт-Петербурге в конце октября, крымская делегация познакомилась с представителями Московского государственного университета, которые разработали учебную программу, направленную на подготовку кадров для междисциплинарного взаимодействия в креативных индустриях.
"Авторы программы готовы к сотрудничеству, и Крым может стать пилотной площадкой для ее апробации. Мы будем выходить с предложением в Министерство культуры Крыма и Крымский университет культуры, искусств и туризма, чтобы внедрить эту программу у нас. Учитывая большое количество объектов культурного наследия в Крыму, это очень полезно — грамотно работать с ними междисциплинарно", — пояснила она.
Уже есть первые примеры такого подхода: в рамках конкурса "Крымский сувенир" мастера создают продукцию совместно с музеями, добавила она.
Ранее сообщалось, что более пятидесяти мастеров-народников и ремесленников приняли участие во втором ежегодном конкурсе сувенирной продукции "Крымский сувенир".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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