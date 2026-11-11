https://crimea.ria.ru/20261111/kogda-evropa-budet-gotova-sest-za-stol-peregovorov-po-ukraine--mnenie-1160968317.html

Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение

Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение

Переговоры между Россией и Европой произойдут тогда, когда в европейском обществе сформируется переговорная позиция, а не позиция саботажа. При этом говорить РФ РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T16:28

2026-11-11T16:28

2026-11-11T16:28

владимир шаповалов

мнения

политика

европейский союз (ес)

россия

европа

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры между Россией и Европой произойдут тогда, когда в европейском обществе сформируется переговорная позиция, а не позиция саботажа. При этом говорить РФ будет не с эфемерной структурой, коей является Европейский Союз, а с представителями суверенных европейских государств и в рамках конструктивной повестки, касающеся европейской безопасности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.По словам Шаповалова, провалились очередные, очень смешные попытки Европы втиснуться в переговорный процесс, усевшись на приставной стул в зале проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, и это не случайно.Пока активная суета Европы выдает в ней главного интригана и провокатора, добавил он. Но следует помнить, что Запад – это не одна только Европа, он включает и США – главного участника антироссийской коалиции, с которым сейчас РФ ведет переговоры и по отношению к которому Европа занимает подчиненное положение, отметил Шаповалов.А потому придется ждать, пока американцы должным образом не доведут своих европейских сателлитов до адекватного состояния, учитывая позицию России, которая не против переговоров с Европой, а наоборот, за них, но только если они будут конструктивными, считает он.России и США придется принуждать Европу к миру – мнениеПо мнению Шаповалова, недавно состоявшиеся телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с норвежским и финским лидерами стали очередным ярким доказательством того, что российское руководство не отказывается от диалога с Европой – Россия открыта для обсуждения проблем, и однажды ее все-таки услышат и согласятся, считает эксперт.Вот только по другую сторону переговорного стола не будет Европейского союза.По его мнению, такими переговорщиками могут стать как представители Франции, Германии, Британии, так и других государств."Можно предположить, что именно они возьмут на себя это бремя переговорного процесса с Россией. Может быть, кто-то еще, кому доверят это, например, финскому президенту. Поэтому Европе нужно определиться: кто ведет переговоры, какие конкретно люди", – сказал политолог.Но, помимо того, что это должны быть персоны, представляющие суверенные европейские государства, у них должна быть конструктивная повестка, подчеркнул Шаповалов."А эта конструктивная повестка должна касаться европейской безопасности", – заключил эксперт.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что сегодняшние европейские лидеры не способны принимать адекватные решения, и их готовность к диалогу на смешных для Москвы условиях не будет означать возможность проведения конструктивных переговоров.В октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне проведения первых военных учений так называемых "многонациональных сил для Украины" в рамках "коалиции желающих" заявила, что этот факт лишний раз доказывает: европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушки вместо масла: зачем в Европе сокращают мужчин на заводах Война с Европой будет очень короткой – Лавров Зачем Путин вспомнил о Европе на саммите Россия – Африка

https://crimea.ria.ru/20261111/peregovory-rossii-i-ukrainy-zayavleniya-medinskogo-1160963774.html

https://crimea.ria.ru/20261111/dolzhna-prosnutsya-sovest-kogda-evropa-smozhet-prinyat-uchastie-v-peregovorakh-po-ukraine-1160966962.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шаповалов, мнения, политика, европейский союз (ес), россия, европа, сша