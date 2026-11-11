https://crimea.ria.ru/20261111/kogda-evropa-budet-gotova-sest-za-stol-peregovorov-po-ukraine--mnenie-1160968317.html
Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение
Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнение
Переговоры между Россией и Европой произойдут тогда, когда в европейском обществе сформируется переговорная позиция, а не позиция саботажа. При этом говорить РФ РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T16:28
2026-11-11T16:28
2026-11-11T16:28
владимир шаповалов
мнения
политика
европейский союз (ес)
россия
европа
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры между Россией и Европой произойдут тогда, когда в европейском обществе сформируется переговорная позиция, а не позиция саботажа. При этом говорить РФ будет не с эфемерной структурой, коей является Европейский Союз, а с представителями суверенных европейских государств и в рамках конструктивной повестки, касающеся европейской безопасности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.По словам Шаповалова, провалились очередные, очень смешные попытки Европы втиснуться в переговорный процесс, усевшись на приставной стул в зале проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, и это не случайно.Пока активная суета Европы выдает в ней главного интригана и провокатора, добавил он. Но следует помнить, что Запад – это не одна только Европа, он включает и США – главного участника антироссийской коалиции, с которым сейчас РФ ведет переговоры и по отношению к которому Европа занимает подчиненное положение, отметил Шаповалов.А потому придется ждать, пока американцы должным образом не доведут своих европейских сателлитов до адекватного состояния, учитывая позицию России, которая не против переговоров с Европой, а наоборот, за них, но только если они будут конструктивными, считает он.России и США придется принуждать Европу к миру – мнениеПо мнению Шаповалова, недавно состоявшиеся телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с норвежским и финским лидерами стали очередным ярким доказательством того, что российское руководство не отказывается от диалога с Европой – Россия открыта для обсуждения проблем, и однажды ее все-таки услышат и согласятся, считает эксперт.Вот только по другую сторону переговорного стола не будет Европейского союза.По его мнению, такими переговорщиками могут стать как представители Франции, Германии, Британии, так и других государств."Можно предположить, что именно они возьмут на себя это бремя переговорного процесса с Россией. Может быть, кто-то еще, кому доверят это, например, финскому президенту. Поэтому Европе нужно определиться: кто ведет переговоры, какие конкретно люди", – сказал политолог.Но, помимо того, что это должны быть персоны, представляющие суверенные европейские государства, у них должна быть конструктивная повестка, подчеркнул Шаповалов."А эта конструктивная повестка должна касаться европейской безопасности", – заключил эксперт.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что сегодняшние европейские лидеры не способны принимать адекватные решения, и их готовность к диалогу на смешных для Москвы условиях не будет означать возможность проведения конструктивных переговоров.В октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне проведения первых военных учений так называемых "многонациональных сил для Украины" в рамках "коалиции желающих" заявила, что этот факт лишний раз доказывает: европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушки вместо масла: зачем в Европе сокращают мужчин на заводах Война с Европой будет очень короткой – Лавров Зачем Путин вспомнил о Европе на саммите Россия – Африка
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владимир шаповалов, мнения, политика, европейский союз (ес), россия, европа, сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым
. Переговоры между Россией и Европой произойдут тогда, когда в европейском обществе сформируется переговорная позиция, а не позиция саботажа. При этом говорить РФ будет не с эфемерной структурой, коей является Европейский Союз, а с представителями суверенных европейских государств и в рамках конструктивной повестки, касающеся европейской безопасности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
По словам Шаповалова, провалились очередные, очень смешные попытки Европы втиснуться в переговорный процесс, усевшись на приставной стул в зале проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, и это не случайно.
"Европы нет по нескольким причинам. И первая вполне понятна: европейцы сейчас против переговоров, и залезть за стол они хотят, чтобы их сорвать. Нужно, чтобы в европейском обществе все-таки сформировалась переговорная позиция, а не позиция саботажа", – сказал Шаповалов.
Пока активная суета Европы выдает в ней главного интригана и провокатора, добавил он. Но следует помнить, что Запад – это не одна только Европа, он включает и США – главного участника антироссийской коалиции, с которым сейчас РФ ведет переговоры и по отношению к которому Европа занимает подчиненное положение, отметил Шаповалов.
А потому придется ждать, пока американцы должным образом не доведут своих европейских сателлитов до адекватного состояния, учитывая позицию России, которая не против переговоров с Европой, а наоборот, за них, но только если они будут конструктивными, считает он.
"Нужно, видимо, чтобы прошло еще какое-то время для того, чтобы европейские лидеры поняли свое предназначение и какую роль они должны играть в этом процессе: не диктовать России условия, а принимать условия России. Таковы реалии", – сказал эксперт.
По мнению Шаповалова, недавно состоявшиеся телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с норвежским и финским лидерами стали очередным ярким доказательством того, что российское руководство не отказывается от диалога с Европой – Россия открыта для обсуждения проблем, и однажды ее все-таки услышат и согласятся, считает эксперт.
Вот только по другую сторону переговорного стола не будет Европейского союза.
"Рано или поздно этот переговорный процесс России и Европы произойдет. Но он будет с европейскими странами, а не с Европейским союзом, который единственно какую роль может сыграть – деструктивную, сдерживающую переговорный процесс. Должны быть конкретные переговорщики, которые представляют суверенные европейские государства, а не эфемерную структуру – ЕС", – сказал Шаповалов.
По его мнению, такими переговорщиками могут стать как представители Франции, Германии, Британии, так и других государств.
"Можно предположить, что именно они возьмут на себя это бремя переговорного процесса с Россией. Может быть, кто-то еще, кому доверят это, например, финскому президенту. Поэтому Европе нужно определиться: кто ведет переговоры, какие конкретно люди", – сказал политолог.
Но, помимо того, что это должны быть персоны, представляющие суверенные европейские государства, у них должна быть конструктивная повестка, подчеркнул Шаповалов.
"А эта конструктивная повестка должна касаться европейской безопасности", – заключил эксперт.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение
, что сегодняшние европейские лидеры не способны принимать адекватные решения, и их готовность к диалогу на смешных для Москвы условиях не будет означать возможность проведения конструктивных переговоров.
В октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне проведения первых военных учений так называемых "многонациональных сил для Украины" в рамках "коалиции желающих" заявила
, что этот факт лишний раз доказывает: европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего.
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