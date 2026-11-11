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Как в Крыму защищают молодежь от пагубного влияния в интернете - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Как в Крыму защищают молодежь от пагубного влияния в интернете
Как в Крыму защищают молодежь от пагубного влияния в интернете - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Как в Крыму защищают молодежь от пагубного влияния в интернете
Активная борьба с деструктивным, пагубным влиянием на молодежь посредством сети Интернет идет в Крыму. Как это происходит – в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T21:48
2026-11-11T21:48
молодежь
алексей зинченко
интернет
кибербезопасность
киберпреступность
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Активная борьба с деструктивным, пагубным влиянием на молодежь посредством сети Интернет идет в Крыму. Как это происходит – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.Собеседник подчеркнул, что на сегодняшний день формат воздействия деструктива на молодых людей очень цифровизирован и существенно отличается от того, который был еще пять-шесть лет назад."Даже на первоначальных этапах он удален от конкретного человеческого труда. И формат киберволонтерства, когда какие-нибудь активные молодые люди сидели и просматривали комментарии и так далее, уже не актуален. Также на сегодняшний момент площадок, где молодых людей вовлекают в деструктив, такое множество, что успевать следить за ними в ручном режиме просто невозможно", – пояснил собеседник.По этой причине, добавил спикер, основная работа по противодействию деструктиву основана на работе специализированного программного обеспечения, а фактически работу в этой системе ведет "Дом молодежи", Центр мониторинга сети Интернет.Основная сложность, по мнению председателя профильного комитета, заключается в том, что большинство подрывной, с идеологической точки зрения, деятельности ведется в социальных сетях не государственных и не окологосударственных – работу нужно вести глубже, в том числе в запрещенных социальных сетях, считает он.С каждым годом реализовывать это все сложнее, подтвердил Зинченко."Несмотря на наличие специализированного программного обеспечения, наши, особенно европейские враги, тоже не спят и стараются прятать это глубже и выявить их все сложнее. И когда мы говорим особенно о каких-нибудь запрещенных сетях, зачастую тяжело установить, скажем так, "нулевого пациента", того, кто первоначально за этот аккаунт с деструктивной деятельностью отвечал", – обратил внимание гость эфира.Уже сейчас, по его информации, есть первые позитивные примеры по борьбе с деструктивным влиянием на детей и подростков."Мы будем их масштабировать с Министерством образования, будем максимально работать с родительским сообществом. Не до каждого ребенка иногда удается достучаться… Мы понимаем, что нужно работать, в том числе с теми, кто приглядывает за этими детьми, будь то учитель, родитель и т.д. И ключевое для нас – это сигнал. Подать его, можно как угодно – в соцсети Госкомитета, "Дома молодежи" – везде есть контакты. Специально сделали чат-бот в одном из мессенджеров, на который тоже можно написать с просьбой обратить внимание на того или иного молодого человека. Мы проверим, лучше лишний раз перестраховаться", – подытожил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсииПоиск себя и авторитета: как подростков вовлекают в преступленияВ зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУ
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4.7
96
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молодежь, алексей зинченко, интернет, кибербезопасность, киберпреступность, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Как в Крыму защищают молодежь от пагубного влияния в интернете

В Крыму идет борьба с деструктивным влиянием на молодежь через интернет

21:48 11.11.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПользователь интернета. Архивное фото.
Пользователь интернета. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Активная борьба с деструктивным, пагубным влиянием на молодежь посредством сети Интернет идет в Крыму. Как это происходит – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.
"Нашими ключевыми бойцами является бригада Центра мониторинга сети Интернет, который функционирует в рамках деятельности автономной некоммерческой организации "Дом молодежи", – отметил спикер.
Собеседник подчеркнул, что на сегодняшний день формат воздействия деструктива на молодых людей очень цифровизирован и существенно отличается от того, который был еще пять-шесть лет назад.
"Даже на первоначальных этапах он удален от конкретного человеческого труда. И формат киберволонтерства, когда какие-нибудь активные молодые люди сидели и просматривали комментарии и так далее, уже не актуален. Также на сегодняшний момент площадок, где молодых людей вовлекают в деструктив, такое множество, что успевать следить за ними в ручном режиме просто невозможно", – пояснил собеседник.
По этой причине, добавил спикер, основная работа по противодействию деструктиву основана на работе специализированного программного обеспечения, а фактически работу в этой системе ведет "Дом молодежи", Центр мониторинга сети Интернет.
Основная сложность, по мнению председателя профильного комитета, заключается в том, что большинство подрывной, с идеологической точки зрения, деятельности ведется в социальных сетях не государственных и не окологосударственных – работу нужно вести глубже, в том числе в запрещенных социальных сетях, считает он.

"Все наши недоброжелатели прекрасно понимают, что именно там находится огромное количество молодежи разных возрастов и в Республике Крым, и других субъектах Российской Федерации. Поэтому работу стараемся вести в этом направлении, всецело мониторя основные молодежные площадки, в том числе площадки онлайн игр", – сказал собеседник.

С каждым годом реализовывать это все сложнее, подтвердил Зинченко.
"Несмотря на наличие специализированного программного обеспечения, наши, особенно европейские враги, тоже не спят и стараются прятать это глубже и выявить их все сложнее. И когда мы говорим особенно о каких-нибудь запрещенных сетях, зачастую тяжело установить, скажем так, "нулевого пациента", того, кто первоначально за этот аккаунт с деструктивной деятельностью отвечал", – обратил внимание гость эфира.
Уже сейчас, по его информации, есть первые позитивные примеры по борьбе с деструктивным влиянием на детей и подростков.
"Мы будем их масштабировать с Министерством образования, будем максимально работать с родительским сообществом. Не до каждого ребенка иногда удается достучаться… Мы понимаем, что нужно работать, в том числе с теми, кто приглядывает за этими детьми, будь то учитель, родитель и т.д. И ключевое для нас – это сигнал. Подать его, можно как угодно – в соцсети Госкомитета, "Дома молодежи" – везде есть контакты. Специально сделали чат-бот в одном из мессенджеров, на который тоже можно написать с просьбой обратить внимание на того или иного молодого человека. Мы проверим, лучше лишний раз перестраховаться", – подытожил собеседник.
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