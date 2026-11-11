Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов
Пять простых советов для разумной экономии электроэнергии в быту
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Ежегодно 11 ноября в мире отмечают День энергосбережения. Праздник призван рассказать людям о важности разумного и рационального энергопотребления и бережного подхода к использованию природных ресурсов.
РИА Новости Крым собрал пять довольно простых, но очень полезных советов о том, как разумно тратить электроэнергию и экономить при этом на оплате счетов за электричество.
- 1Выключайте приборы из розеток. Многие устройства, даже когда они находятся в режиме ожидания, продолжают потреблять небольшое количество энергии. Выключение техники из розетки или использование сетевых фильтров с выключателями снизит расход электроэнергии и сократит счета за электричество. Также такие меры предотвратят риск короткого замыкания и перегрева, защитят технику от повреждений, в случае скачков напряжения, рассказали на предприятии "Крымэнерго".
- 2Диммеры или светорегуляторы (устройства, предназначенные для управления яркостью источников света) существенно снижают потребление электроэнергии - чем меньше яркость лампы, тем меньше энергии она потребляет. Также они увеличивают срок службы ламп, указали в "Крымэнерго".
- 3Стирайте одежду при более низкой температуре. Экономнее выбрать программу 30 градусов и стирать только в том случае, если вы можете заполнить стиральную машину до рекомендованного максимума, отметили в Роскачестве.
- 4Содержите приборы в чистоте. Регулярное удаление накипи с чайника и размораживание морозильной камеры улучшат их работу, добавили в Роскачестве.
- 5Поставьте холодильник в самое прохладное место на кухне. Он не должен стоять возле плиты или теплоприборов. Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает +30, то потребление энергии удвоится. Частое открывание дверец холодильника и морозильника тоже увеличивает расход электроэнергии на 15–20%, а в старых агрегатах даже до 50%. По этой же причине нельзя убирать неостывшие кастрюли в холодильник, отметили в Роскачестве.