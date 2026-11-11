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Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов
Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов
Ежегодно 11 ноября в мире отмечают День энергосбережения. Праздник призван рассказать людям о важности разумного и рационального энергопотребления и бережного... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T19:59
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совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Ежегодно 11 ноября в мире отмечают День энергосбережения. Праздник призван рассказать людям о важности разумного и рационального энергопотребления и бережного подхода к использованию природных ресурсов.РИА Новости Крым собрал пять довольно простых, но очень полезных советов о том, как разумно тратить электроэнергию и экономить при этом на оплате счетов за электричество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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совет эксперта, роскачество, гуп рк "крымэнерго", энергоресурсы, электроэнергия, электросети, общество
Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов

Пять простых советов для разумной экономии электроэнергии в быту

19:59 11.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродукты в холодильнике. Архивное фото.
Продукты в холодильнике. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Ежегодно 11 ноября в мире отмечают День энергосбережения. Праздник призван рассказать людям о важности разумного и рационального энергопотребления и бережного подхода к использованию природных ресурсов.
РИА Новости Крым собрал пять довольно простых, но очень полезных советов о том, как разумно тратить электроэнергию и экономить при этом на оплате счетов за электричество.
  1. 1
    Выключайте приборы из розеток. Многие устройства, даже когда они находятся в режиме ожидания, продолжают потреблять небольшое количество энергии. Выключение техники из розетки или использование сетевых фильтров с выключателями снизит расход электроэнергии и сократит счета за электричество. Также такие меры предотвратят риск короткого замыкания и перегрева, защитят технику от повреждений, в случае скачков напряжения, рассказали на предприятии "Крымэнерго".
  2. 2
    Диммеры или светорегуляторы (устройства, предназначенные для управления яркостью источников света) существенно снижают потребление электроэнергии - чем меньше яркость лампы, тем меньше энергии она потребляет. Также они увеличивают срок службы ламп, указали в "Крымэнерго".
  3. 3
    Стирайте одежду при более низкой температуре. Экономнее выбрать программу 30 градусов и стирать только в том случае, если вы можете заполнить стиральную машину до рекомендованного максимума, отметили в Роскачестве.
  4. 4
    Содержите приборы в чистоте. Регулярное удаление накипи с чайника и размораживание морозильной камеры улучшат их работу, добавили в Роскачестве.
  5. 5
    Поставьте холодильник в самое прохладное место на кухне. Он не должен стоять возле плиты или теплоприборов. Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает +30, то потребление энергии удвоится. Частое открывание дверец холодильника и морозильника тоже увеличивает расход электроэнергии на 15–20%, а в старых агрегатах даже до 50%. По этой же причине нельзя убирать неостывшие кастрюли в холодильник, отметили в Роскачестве.
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Совет экспертаРоскачествоГУП РК "Крымэнерго"ЭнергоресурсыЭлектроэнергияЭлектросетиОбщество
 
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