https://crimea.ria.ru/20261111/kak-razumno-ekonomit-elektroenergiyu-5-prostykh-sovetov-1160977368.html

Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов

Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Как разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов

Ежегодно 11 ноября в мире отмечают День энергосбережения. Праздник призван рассказать людям о важности разумного и рационального энергопотребления и бережного... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T19:59

2026-11-11T19:59

2026-11-11T19:59

совет эксперта

роскачество

гуп рк "крымэнерго"

энергоресурсы

электроэнергия

электросети

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Ежегодно 11 ноября в мире отмечают День энергосбережения. Праздник призван рассказать людям о важности разумного и рационального энергопотребления и бережного подхода к использованию природных ресурсов.РИА Новости Крым собрал пять довольно простых, но очень полезных советов о том, как разумно тратить электроэнергию и экономить при этом на оплате счетов за электричество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, роскачество, гуп рк "крымэнерго", энергоресурсы, электроэнергия, электросети, общество