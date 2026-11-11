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Иномарка сбила 8-летнюю девочку в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Иномарка сбила 8-летнюю девочку в Крыму
Иномарка сбила 8-летнюю девочку в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Иномарка сбила 8-летнюю девочку в Крыму
Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Ленинском районе Крыма. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте. Об этом сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T18:48
2026-11-11T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Ленинском районе Крыма. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте. Об этом сообщили в МВД по Крыму.ДТП произошло в среду около 12:45 рядом с селом Войково.Девочка получила травмы различной степени тяжести и была оперативно доставлена в больницу.В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят под контроль в прокуратуре Крыма, уточнили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Иномарка сбила 8-летнюю девочку в Крыму

В Ленинском районе Крыма иномарка сбила 8-летнюю девочку

18:48 11.11.2026 (обновлено: 18:52 11.11.2026)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Ленинском районе Крыма иномарка сбила 8-летнюю девочку
В Ленинском районе Крыма иномарка сбила 8-летнюю девочку
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Ленинском районе Крыма. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
ДТП произошло в среду около 12:45 рядом с селом Войково.
"Водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем Mazda, совершил наезд на пешехода 2018 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения", - уточняется в сообщении.
Девочка получила травмы различной степени тяжести и была оперативно доставлена в больницу.
В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят под контроль в прокуратуре Крыма, уточнили в надзорном ведомстве.
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