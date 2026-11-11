https://crimea.ria.ru/20261111/gde-v-krymu-kupit-benzin-po-sotsialnoy-tsene-11-noyabrya-1160952951.html

Где в Крыму купить бензин по социальной цене 11 ноября

Где в Крыму купить бензин по социальной цене 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Где в Крыму купить бензин по социальной цене 11 ноября

В Крыму в среду, 11 ноября, будет в свободной продаже бензин марок АИ-92 и АИ-95, информирует минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T07:55

2026-11-11T07:55

2026-11-11T07:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 11 ноября, будет в свободной продаже бензин марок АИ-92 и АИ-95, информирует минтопэнерго республики.С 14 часов бензин марки АИ-95 на АЗС сети "ТЭС" появится по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах.С 15 часов на станциях "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на ЮБК.Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, по мере поступления данных от нефтетрейдеров. Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива на конкретной станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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