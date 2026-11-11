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Где в Крыму купить бензин по социальной цене 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Где в Крыму купить бензин по социальной цене 11 ноября
Где в Крыму купить бензин по социальной цене 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Где в Крыму купить бензин по социальной цене 11 ноября
В Крыму в среду, 11 ноября, будет в свободной продаже бензин марок АИ-92 и АИ-95, информирует минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T07:55
2026-11-11T07:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 11 ноября, будет в свободной продаже бензин марок АИ-92 и АИ-95, информирует минтопэнерго республики.С 14 часов бензин марки АИ-95 на АЗС сети "ТЭС" появится по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах.С 15 часов на станциях "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на ЮБК.Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, по мере поступления данных от нефтетрейдеров. Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива на конкретной станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, крым, топливо в крыму, транспорт, минтопэнерго крыма
Где в Крыму купить бензин по социальной цене 11 ноября

В Крыму 11 ноября будет в продаже бензин марок АИ-92 и АИ-95 по социальной цене

07:55 11.11.2026
 
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Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 11 ноября, будет в свободной продаже бензин марок АИ-92 и АИ-95, информирует минтопэнерго республики.

"Реализация моторного топлива 11 ноября осуществляется с 8:00 часов – АИ-92, АИ-95 на АЗС "АТАН", – сказано в сообщении.

С 14 часов бензин марки АИ-95 на АЗС сети "ТЭС" появится по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах.
С 15 часов на станциях "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на ЮБК.
Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, по мере поступления данных от нефтетрейдеров. Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива на конкретной станции.
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