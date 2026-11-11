https://crimea.ria.ru/20261111/fsb-raskryla-agenturnuyu-set-spetssluzhb-polshi-v-kaliningrade-1160954460.html

ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининграде

ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининграде - РИА Новости Крым, 11.11.2026

ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининграде

Агентурная сеть польских спецслужб по сбору данных о российских военных выявлена и ликвидирована в Калининградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T09:13

2026-11-11T09:13

2026-11-11T09:13

калининградская область

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

польша

западные спецслужбы

безопасность

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157357856_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_16cdebf39263dbd5c6be5650ae8d9df5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Агентурная сеть польских спецслужб по сбору данных о российских военных выявлена и ликвидирована в Калининградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, два агента военной разведки министерства национальной обороны и агентства внутренней безопасности Республики Польша собирали и передавали данные о российских военных и объектах Минобороны РФ, а также сведения о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. Оба агента задержаны.Еще семерым полякам и трем россиянам из окружения вскрытой в Калининграде сети объявлены предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.Отмечается также, что в 2026 году за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Республики Польши, шестерым закрыт въезд в Российскую Федерацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить РоссияПутин ответил на угрозы НАТО в отношении КалининградаЕвропейцам стоит задуматься: предупреждение РФ о нанесении ядерного удара в случае блокады Калининграда вполне реально

калининградская область

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), польша, западные спецслужбы, безопасность