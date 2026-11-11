https://crimea.ria.ru/20261111/fsb-raskryla-agenturnuyu-set-spetssluzhb-polshi-v-kaliningrade-1160954460.html
ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининграде
ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининграде - РИА Новости Крым, 11.11.2026
ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининграде
Агентурная сеть польских спецслужб по сбору данных о российских военных выявлена и ликвидирована в Калининградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T09:13
2026-11-11T09:13
2026-11-11T09:13
калининградская область
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
польша
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Агентурная сеть польских спецслужб по сбору данных о российских военных выявлена и ликвидирована в Калининградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, два агента военной разведки министерства национальной обороны и агентства внутренней безопасности Республики Польша собирали и передавали данные о российских военных и объектах Минобороны РФ, а также сведения о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. Оба агента задержаны.Еще семерым полякам и трем россиянам из окружения вскрытой в Калининграде сети объявлены предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.Отмечается также, что в 2026 году за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Республики Польши, шестерым закрыт въезд в Российскую Федерацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить РоссияПутин ответил на угрозы НАТО в отношении КалининградаЕвропейцам стоит задуматься: предупреждение РФ о нанесении ядерного удара в случае блокады Калининграда вполне реально
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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калининградская область, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), польша, западные спецслужбы, безопасность
ФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининграде
ФСБ выявила деятельность агентурной сети спецслужб Польши в Калининградской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Агентурная сеть польских спецслужб по сбору данных о российских военных выявлена и ликвидирована в Калининградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и локализована агентурная сеть спецслужб Республики Польша, действовавшая в Калининградской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, два агента военной разведки министерства национальной обороны и агентства внутренней безопасности Республики Польша собирали и передавали данные о российских военных и объектах Минобороны РФ, а также сведения о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. Оба агента задержаны.
Еще семерым полякам и трем россиянам из окружения вскрытой в Калининграде сети объявлены предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.
Отмечается также, что в 2026 году за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Республики Польши, шестерым закрыт въезд в Российскую Федерацию.
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