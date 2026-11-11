https://crimea.ria.ru/20261111/fonariki-i-loshad--lyubimyy-nemtsami-prazdnik-otmechayut-v-krymu-1160738010.html

Фонарики и лошадь – любимый немцами праздник отмечают в Крыму

Фонарики и лошадь – любимый немцами праздник отмечают в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Фонарики и лошадь – любимый немцами праздник отмечают в Крыму

11 ноября крымские немцы празднуют один из самых добрых и светлых праздников года – День святого Мартина. Этот день в Западной Европе отмечают и католики, и... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T17:05

2026-11-11T17:05

2026-11-11T17:05

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11 ноября крымские немцы празднуют один из самых добрых и светлых праздников года – День святого Мартина. Этот день в Западной Европе отмечают и католики, и протестанты, и даже те, кто вообще мало верит в существование святых – праздник стал всенародным. Милосердного Мартина почитают от Испании до Чехии.Свя­ти­тель Мар­тин жил во Фран­ции в 4 веке. До при­ня­тия мо­на­ше­ства он был во­е­на­чаль­ни­ком и от­ли­чал­ся храб­ро­стью, хотя хотел стать монахом, чего ему не позволили родители. Однажды он ехал верхом на коне и встретил замерзающего нищего. Милостивый Мартин разрезал свой плащ пополам и отдал половину бедняку. А но­чью свя­то­му явил­ся Иисус Хри­стос, который говорил ангелам: "Посмотрите, как Мартин одел меня". После этого воин решил бросить армию и креститься. Сцена, как Мартин, сидя на коне, рассекает свой плащ надвое, была одним из самых популярных сюжетов средневековых художников и живописцев эпохи Возрождения.Как гласит легенда, за его человеческие качества жители города Тур очень хотели, чтобы Мартин стал их епископом. Но сам Мартин не считал себя достойным этой должности. Он попытался спрятаться в гусятнике от сограждан, которые искали его по всему городу с фонарями. Но гоготание гусей выдало его.До конца дней епископ Тура усердно заботился о больных, нищих, голодных, получив в народе прозвание Милостивого. 11 ноября 397 года Мартина Милостивого похоронили. Проститься со святым пришли тысячи горожан. С тех пор в эту дату вспоминают епископа. Атрибуты праздника – гусь, фонарики и немецкие особые крендели-брецели.В народе память доброго святого увековечена в балладах, народных песнях, которые поют во время праздника на площадях, в том числе и некоторых крымских городов.По ее мнению, День святого Мартина – очень красивый праздник и в нем есть большой духовный смысл и поэзия."Требуется подготовка к этому празднику. Мы заранее изучаем старинные песни, своими руками делаем фонарики, проводим мастер-классы по их изготовлению. Детям это очень нравится, родители им помогают", - сказала собеседник агентства.Ирина Бернард сказала, что евпаторийская местная национально-культурная автономия немцев в этот день обязательно приглашает участвовать в празднованиях всадника на красивой лошади. Его наряжают в шляпу и римский плащ, наездник символизирует собой святого епископа города Тур.За всадником идут дети и взрослые с зажженными фонариками и поют песни, посвященные празднику."Текст мне удалось найти в одном сборнике старинных немецких песен. Эта песня пришла к нам из северной Германии. "Пусть мой фонарик сияет, нам путь озаряя во мгле, пусть звезды на небе блистают, а мы дарим свет на земле. Путь освети, дай мне дойти", - процитировала евпаторийка.В Германии во многих городах проходят так называемые марши света, на которые собираются целые кварталы. На каждой улице дети ходят от дома к дому, держа фонарики со свечой внутри, поют песни о святом Мартине в обмен на угощения - разную сладкую выпечку. Наиболее популярная – особые крендели брецели.Также она уточнила, что еще один атрибут праздника – жареный гусь. Ведь День святого Мартина – последняя возможность вдоволь наесться мяса перед католическим Рождественским постом."Этот праздник света и добра, он учит благородству, милосердию, умению делиться друг с другом лучшим, что у тебя есть. Именно потому он пришелся по душе и крымчанам", - отметила заместитель председателя местной национально-культурной автономии Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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