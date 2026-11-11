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Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине
Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине
Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил журналистам помощник... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T14:39
2026-11-11T14:49
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский после трехсторонних переговоров в Абу-Даби в среду."Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они смогут стать участниками мирных переговоров. А до этого момента они являются участники группового обмана украинского народа, фактически соучастниками гибели мирного населения", – заявил Мединский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.При этом глава российской переговорной группы выразил благодарность американской стороне за эффективную работу по теме украинского урегулирования.Как заявил Мединский ранее в среду, миру нужна новая система безопасности и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Они направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Во вторник переговоры делегаций продолжались почти четыре часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-ДабиЕвропейцам за столом переговоров по Украине делать нечего – МИД РФКиселева: Европа не может определиться с участниками переговоров, потому что она – партия войны
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новости, переговоры россии и украины, россия, сша, украина, европа, владимир мединский
Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине

Европа пока не может принимать участие в переговорах по Украине – Мединский

14:39 11.11.2026 (обновлено: 14:49 11.11.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкБрифинг по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Брифинг по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский после трехсторонних переговоров в Абу-Даби в среду.
"Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они смогут стать участниками мирных переговоров. А до этого момента они являются участники группового обмана украинского народа, фактически соучастниками гибели мирного населения", – заявил Мединский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом глава российской переговорной группы выразил благодарность американской стороне за эффективную работу по теме украинского урегулирования.
"Американская сторона была одной из активных сторон переговоров и здесь важна роль личности в истории. Посланники президента Трампа, безусловно, люди искренние, эффективные и что самое главное, нацеленные не на пустые разговоры, а на результат. Поэтому роль их мы оцениваем положительно. Но важно ни как мы их оцениваем, а важно, сколько жизней будет спасено в результате их активной посреднической миссии", – заявил он.
Как заявил Мединский ранее в среду, миру нужна новая система безопасности и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Они направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Во вторник переговоры делегаций продолжались почти четыре часа.
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НовостиПереговоры России и УкраиныРоссияСШАУкраинаЕвропаВладимир Мединский
 
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