Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине
Европа пока не может принимать участие в переговорах по Украине – Мединский
14:39 11.11.2026 (обновлено: 14:49 11.11.2026)
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкБрифинг по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский после трехсторонних переговоров в Абу-Даби в среду.
"Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они смогут стать участниками мирных переговоров. А до этого момента они являются участники группового обмана украинского народа, фактически соучастниками гибели мирного населения", – заявил Мединский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом глава российской переговорной группы выразил благодарность американской стороне за эффективную работу по теме украинского урегулирования.
"Американская сторона была одной из активных сторон переговоров и здесь важна роль личности в истории. Посланники президента Трампа, безусловно, люди искренние, эффективные и что самое главное, нацеленные не на пустые разговоры, а на результат. Поэтому роль их мы оцениваем положительно. Но важно ни как мы их оцениваем, а важно, сколько жизней будет спасено в результате их активной посреднической миссии", – заявил он.
Как заявил Мединский ранее в среду, миру нужна новая система безопасности и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Они направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Во вторник переговоры делегаций продолжались почти четыре часа.
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