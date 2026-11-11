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Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине

Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине

Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил журналистам помощник... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T14:39

2026-11-11T14:39

2026-11-11T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Европа является соучастником убийств мирных людей и поэтому не может принимать участие в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский после трехсторонних переговоров в Абу-Даби в среду."Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они смогут стать участниками мирных переговоров. А до этого момента они являются участники группового обмана украинского народа, фактически соучастниками гибели мирного населения", – заявил Мединский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.При этом глава российской переговорной группы выразил благодарность американской стороне за эффективную работу по теме украинского урегулирования.Как заявил Мединский ранее в среду, миру нужна новая система безопасности и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Они направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Во вторник переговоры делегаций продолжались почти четыре часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-ДабиЕвропейцам за столом переговоров по Украине делать нечего – МИД РФКиселева: Европа не может определиться с участниками переговоров, потому что она – партия войны

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, переговоры россии и украины, россия, сша, украина, европа, владимир мединский