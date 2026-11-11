https://crimea.ria.ru/20261111/defitsit-elektroenergii-v-sevastopole-vremenno-ne-deystvuyut-grafiki-1160954118.html

Дефицит электроэнергии: в Севастополе временно не действуют графики

Дефицит электроэнергии: в Севастополе временно не действуют графики - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Дефицит электроэнергии: в Севастополе временно не действуют графики

В Севастополе временно не действуют графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощностей, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T08:52

2026-11-11T08:52

2026-11-11T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе временно не действуют графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощностей, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Ранее в среду в Севастополе сообщали о планах подавать электроэнергию по графику "2 через 6 часов".При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено, подчеркнули на предприятии. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергииВ 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении неделиВ Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20261108/pereboi-so-svetom-kak-spasti-elektropribory-ot-polomok-1160871586.html

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2026

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