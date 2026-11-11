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Дефицит электроэнергии: в Севастополе временно не действуют графики - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Дефицит электроэнергии: в Севастополе временно не действуют графики
Дефицит электроэнергии: в Севастополе временно не действуют графики - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Дефицит электроэнергии: в Севастополе временно не действуют графики
В Севастополе временно не действуют графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощностей, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T08:52
2026-11-11T08:52
новости севастополя
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе временно не действуют графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощностей, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Ранее в среду в Севастополе сообщали о планах подавать электроэнергию по графику "2 через 6 часов".При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено, подчеркнули на предприятии. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергииВ 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении неделиВ Крыму четких графиков подачи электроэнергии быть не может – Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
Дефицит электроэнергии: в Севастополе временно не действуют графики

В Севастополе не действуют графики включения света из-за нехватки электроэнергии

08:52 11.11.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе временно не действуют графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощностей, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
Ранее в среду в Севастополе сообщали о планах подавать электроэнергию по графику "2 через 6 часов".
"Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам", – проинформировали в компании.
При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено, подчеркнули на предприятии. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации.
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