https://crimea.ria.ru/20261111/defitsit-elektroenergii-v-sevastopole-grafiki-snova-ne-deystvuyut-1160983382.html

Дефицит электроэнергии в Севастополе: графики снова не действуют

Дефицит электроэнергии в Севастополе: графики снова не действуют - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Дефицит электроэнергии в Севастополе: графики снова не действуют

Поступающей в Севастополь электроэнергии недостаточно для ее подачи по графикам, сообщает "Севастопольэнерго" вечером в среду. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T20:38

2026-11-11T20:38

2026-11-11T20:38

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

электроэнергия

отключение электроэнергии

электросети

электросети крыма

отключение электроэнергии в крыму

новости севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/10/1150954639_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_902a5287552689cb529b0f6dbaaef14c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Поступающей в Севастополь электроэнергии недостаточно для ее подачи по графикам, сообщает "Севастопольэнерго" вечером в среду.Днем в среду предприятие сообщило, что Севастополь вернулся к графику подачи электроэнергии "2 через 6".Электроснабжение социально значимых объектов, таких как больницы, гидроузлы и других, обеспечено, добавили в пресс-службе.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении неделиСевастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергииЧасть Феодосии осталась без света из-за аварии

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, электроэнергия, отключение электроэнергии, электросети, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости севастополя, общество