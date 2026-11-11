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Дефицит электроэнергии в Севастополе: графики снова не действуют - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Дефицит электроэнергии в Севастополе: графики снова не действуют
Дефицит электроэнергии в Севастополе: графики снова не действуют - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Дефицит электроэнергии в Севастополе: графики снова не действуют
Поступающей в Севастополь электроэнергии недостаточно для ее подачи по графикам, сообщает "Севастопольэнерго" вечером в среду. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T20:38
2026-11-11T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Поступающей в Севастополь электроэнергии недостаточно для ее подачи по графикам, сообщает "Севастопольэнерго" вечером в среду.Днем в среду предприятие сообщило, что Севастополь вернулся к графику подачи электроэнергии "2 через 6".Электроснабжение социально значимых объектов, таких как больницы, гидроузлы и других, обеспечено, добавили в пресс-службе.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении неделиСевастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергииЧасть Феодосии осталась без света из-за аварии
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Дефицит электроэнергии в Севастополе: графики снова не действуют

В Севастополе отменили графики подачи электроэнергии из-за дефицита мощности

20:38 11.11.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Поступающей в Севастополь электроэнергии недостаточно для ее подачи по графикам, сообщает "Севастопольэнерго" вечером в среду.
Днем в среду предприятие сообщило, что Севастополь вернулся к графику подачи электроэнергии "2 через 6".
"Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам", - говорится в сообщении.
Электроснабжение социально значимых объектов, таких как больницы, гидроузлы и других, обеспечено, добавили в пресс-службе.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки.
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