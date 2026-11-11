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Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
Четыре украинских БПЛА сбили за сутки над Севастополем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T09:56
2026-11-11T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Четыре украинских БПЛА сбили за сутки над Севастополем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И добавил, что городская инфраструктура не повреждена. Накануне в Севастополе четыре раза объявляли воздушную тревогу. Также работала ПВО над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь

Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь - Развожаев

09:56 11.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Четыре украинских БПЛА сбили за сутки над Севастополем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Наши военные, мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали четыре вражеских беспилотника, отражая атаки ВСУ на Севастополь. Пострадавших нет", - сообщил он.
И добавил, что городская инфраструктура не повреждена.
Накануне в Севастополе четыре раза объявляли воздушную тревогу. Также работала ПВО над Крымом.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
06:10
ВСУ атакуют Ленинградскую область – горит порт Усть-Луга
 
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