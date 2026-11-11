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Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
Четыре украинских БПЛА сбили за сутки над Севастополем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T09:56
2026-11-11T09:56
2026-11-11T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Четыре украинских БПЛА сбили за сутки над Севастополем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И добавил, что городская инфраструктура не повреждена. Накануне в Севастополе четыре раза объявляли воздушную тревогу. Также работала ПВО над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь - Развожаев