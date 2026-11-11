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Чем особенна трехсторонняя встреча в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Чем особенна трехсторонняя встреча в Абу-Даби
Чем особенна трехсторонняя встреча в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Чем особенна трехсторонняя встреча в Абу-Даби
С последнего раунда переговоров по Украине в таком же формате в ОАЭ прошло девять месяцев, и в отличие от предыдущей встречи, Россия вернулась в этот трек с... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T15:21
2026-11-11T15:21
мнения
владимир шаповалов
переговоры
политика
сша
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. С последнего раунда переговоров по Украине в таком же формате в ОАЭ прошло девять месяцев, и в отличие от предыдущей встречи, Россия вернулась в этот трек с сильной позицией на фоне панических настроений на Украине. Этого не могут не учитывать наши противники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя важность трехсторонней встречи в Абу-Даби."Это важная история. Безусловно, это не финал переговорного процесса, но это важный этап в его развитии", – отметил политолог.По его словам, для понимания всей важности происходящего в эти дни, следует сделать условные два шага назад и сначала оглянуться на 2022 год, когда переговоры были сорваны украинской стороной под влиянием Запада.После этого Западу все-таки пришлось возобновить переговорный процесс по Украине, тем не менее последний до нынешней встречи раунд переговоров, состоявшийся 9 месяцев назад, не дал сколько-нибудь значимых результатов, добавил политолог.И примечательно, что все это время спустя после трехсторонней встречи в феврале Запад и Украина предпринимали жесткие попытки существенным образом ухудшить ситуацию в России, отметил Шаповалов."Разнообразные удары по топливной инфраструктуре, по нашим важным центрам распределительным. Было объявлено Зеленским 40 дней для победы над Россией ("операция влияния на РФ в июне 2026 года – ред.). И было большое упование на то, что это приведет к каким-то массовым акциям протеста в России, сорвет выборы, приведет к паническим настроениям", – напомнил эксперт.Однако эффект получился прямо противоположным – паника сегодня на Украине, в том числе в Киеве, и это очень важно, добавил Шаповалов.Все это происходит при поступательном движении российских вооруженных сил в сторону Славянска, Краматорска и Запорожья и на других участках фронта, добавил эксперт.И это то, что заставляет противников РФ расценивать иначе очередную встречу в Абу-Даби в таком же формате, какой был зимой, считает Шаповалов.Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко высказал мнение, что переговоры в Абу-Даби играют огромное значение, поскольку отличаются от всех предыдущих встреч представителей России с Западом, которые всегда и во всем крутились вокруг Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выступил с заявлением после первого дня переговоров по УкраинеПушки вместо масла: зачем в Европе сокращают мужчин на заводах
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мнения, владимир шаповалов, переговоры, политика, сша, россия, украина
Чем особенна трехсторонняя встреча в Абу-Даби

Россия вернулась в переговоры с сильной позицией на фоне паники на Украине – эксперт

15:21 11.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. С последнего раунда переговоров по Украине в таком же формате в ОАЭ прошло девять месяцев, и в отличие от предыдущей встречи, Россия вернулась в этот трек с сильной позицией на фоне панических настроений на Украине. Этого не могут не учитывать наши противники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя важность трехсторонней встречи в Абу-Даби.
"Это важная история. Безусловно, это не финал переговорного процесса, но это важный этап в его развитии", – отметил политолог.
По его словам, для понимания всей важности происходящего в эти дни, следует сделать условные два шага назад и сначала оглянуться на 2022 год, когда переговоры были сорваны украинской стороной под влиянием Запада.
"И на тот момент времени Запад не то что не думал о переговорах с Россией, а рассчитывал очень быстро Россию победить", – подчеркнул Шаповалов.
После этого Западу все-таки пришлось возобновить переговорный процесс по Украине, тем не менее последний до нынешней встречи раунд переговоров, состоявшийся 9 месяцев назад, не дал сколько-нибудь значимых результатов, добавил политолог.
И примечательно, что все это время спустя после трехсторонней встречи в феврале Запад и Украина предпринимали жесткие попытки существенным образом ухудшить ситуацию в России, отметил Шаповалов.
"Разнообразные удары по топливной инфраструктуре, по нашим важным центрам распределительным. Было объявлено Зеленским 40 дней для победы над Россией ("операция влияния на РФ в июне 2026 года – ред.). И было большое упование на то, что это приведет к каким-то массовым акциям протеста в России, сорвет выборы, приведет к паническим настроениям", – напомнил эксперт.
Однако эффект получился прямо противоположным – паника сегодня на Украине, в том числе в Киеве, и это очень важно, добавил Шаповалов.

"Мы видим темные украинские города без света, видим удары по системе днепровских мостов, которые могут разрезать Украину на две части. Мы видим практически блокаду Украины с моря и достаточно активные удары по внешним, западным, границам Украины, которые могут привести к ее полной блокаде от внешнего мира", – сказал он.

Все это происходит при поступательном движении российских вооруженных сил в сторону Славянска, Краматорска и Запорожья и на других участках фронта, добавил эксперт.
И это то, что заставляет противников РФ расценивать иначе очередную встречу в Абу-Даби в таком же формате, какой был зимой, считает Шаповалов.
"Вот, что случилось за эти девять месяцев. Россия возвращается в переговорный процесс с сильной позицией. И это не могут не учитывать наши противники", – заключил эксперт.
Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко высказал мнение, что переговоры в Абу-Даби играют огромное значение, поскольку отличаются от всех предыдущих встреч представителей России с Западом, которые всегда и во всем крутились вокруг Украины.
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