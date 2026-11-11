https://crimea.ria.ru/20261111/chast-feodosii-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1160956110.html

Часть Феодосии осталась без света из-за аварии

Часть Феодосии осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Часть Феодосии осталась без света из-за аварии

Часть Феодосии и Коктебеля, а также четыре пригородных села остались без света в среду из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T10:25

2026-11-11T10:25

2026-11-11T10:25

крым

новости крыма

феодосия

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Часть Феодосии и Коктебеля, а также четыре пригородных села остались без света в среду из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Феодосийский РЭС.Также без света Феодосия – микрорайоны Челнокова, Крымский, Белый Бассейн и центр города.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил накануне, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. Ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит электроэнергии: в Севастополе временно не действуют графикиВ 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении неделиСевастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии

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феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, феодосия, отключение электроэнергии в крыму