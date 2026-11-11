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Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
Часть Феодосии осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
Часть Феодосии и Коктебеля, а также четыре пригородных села остались без света в среду из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T10:25
2026-11-11T10:25
2026-11-11T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Часть Феодосии и Коктебеля, а также четыре пригородных села остались без света в среду из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Феодосийский РЭС.Также без света Феодосия – микрорайоны Челнокова, Крымский, Белый Бассейн и центр города.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил накануне, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. Ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит электроэнергии: в Севастополе временно не действуют графикиВ 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении неделиСевастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, феодосия, отключение электроэнергии в крыму
Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
Часть Феодосии и четыре пригородные села 11 ноября остались без света из-за аварии