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Бойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Бойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу
Бойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Бойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу
Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА Украины с живой силой, оборудованные и... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T11:37
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группировка войск "днепр"
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
беспилотные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА Украины с живой силой, оборудованные и замаскированные в лесном массиве. Об этом сообщает Минобороны России.В ходе воздушной разведки операторы БПС обнаружили движущееся авто противника. Проследив за его маршрутом, разведчики вскрыли позицию ВСУ. При тщательном осмотре данного района были выявлены укрытие живой силы противника, тропа подхода на позицию и площадки для запуска БПЛА различного типа и модификаций. Координаты цели в режиме реального времени передали расчету БПЛА группировки войск "Днепр".В Минобороны подчеркнули, что ликвидация пунктов управления беспилотной авиации ВСУ значительно ограничивает способность противника координировать действия своих дронов на этом направлении.Военнослужащие подразделения беспилотных систем 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" ежедневно выполняют задачи по разведке и уничтожению ключевых объектов, техники и живой силы противника в зоне проведения СВО в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУБойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской областиРабота дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении
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группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотные войска, видео
Бойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили замаскированные пункты управления дронов ВСУ в лесу

11:37 11.11.2026 (обновлено: 11:44 11.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА Украины с живой силой, оборудованные и замаскированные в лесном массиве. Об этом сообщает Минобороны России.
В ходе воздушной разведки операторы БПС обнаружили движущееся авто противника. Проследив за его маршрутом, разведчики вскрыли позицию ВСУ. При тщательном осмотре данного района были выявлены укрытие живой силы противника, тропа подхода на позицию и площадки для запуска БПЛА различного типа и модификаций. Координаты цели в режиме реального времени передали расчету БПЛА группировки войск "Днепр".

"Поражение целей подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени. Уничтожение пунктов управления БПЛА и живой силы ВСУ снижает возможности противника по координации применения беспилотной авиации и наносит ущерб его боевому потенциалу, что способствует успешному выполнению задач", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что ликвидация пунктов управления беспилотной авиации ВСУ значительно ограничивает способность противника координировать действия своих дронов на этом направлении.
Военнослужащие подразделения беспилотных систем 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" ежедневно выполняют задачи по разведке и уничтожению ключевых объектов, техники и живой силы противника в зоне проведения СВО в Запорожской области.
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