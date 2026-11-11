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Более 600 вражеских дронов сбили над Крымом и еще 22 регионами России - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Более 600 вражеских дронов сбили над Крымом и еще 22 регионами России
Более 600 вражеских дронов сбили над Крымом и еще 22 регионами России - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Более 600 вражеских дронов сбили над Крымом и еще 22 регионами России
627 украинских дронов уничтожены в ночь на среду над Азовским море, Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T10:12
2026-11-11T10:12
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. 627 украинских дронов уничтожены в ночь на среду над Азовским море, Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Татарстана, Крыма и над акваторией Азовского моря.Два человека погибли из-за массированной атаки ВСУ на Смоленскую область в ночь на среду, сообщал ранее губернатор региона Василий Анохин. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал о пожаре в Усть-Луге после массированной атаки дронов ВСУ. При ударе по порт пострадали три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 52 украинских дронаВСУ за неделю убили 41 мирного россиянинаПять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, азовское море
Более 600 вражеских дронов сбили над Крымом и еще 22 регионами России

627 украинских дронов уничтожены над Крымом и другими регионами РФ

10:12 11.11.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. 627 украинских дронов уничтожены в ночь на среду над Азовским море, Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 627 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сообщили в российском оборонном ведомстве.
В частности, вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Татарстана, Крыма и над акваторией Азовского моря.
Два человека погибли из-за массированной атаки ВСУ на Смоленскую область в ночь на среду, сообщал ранее губернатор региона Василий Анохин. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал о пожаре в Усть-Луге после массированной атаки дронов ВСУ. При ударе по порт пострадали три человека.
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