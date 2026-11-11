Рейтинг@Mail.ru
Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261111/atakovany-shest-krupnykh-elektropodstantsiy-v-chetyrekh-oblastyakh-ukrainy-1160961896.html
Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины
Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины
Шесть крупных электроподстанций повреждены в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях Украины, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T13:47
2026-11-11T13:47
новости
украина
удары по украине
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0b/1160962170_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7394f312d70de4924c848e094f7b4293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Шесть крупных электроподстанций повреждены в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях Украины, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Сергей Корецкий.По его информации, в Кировоградской и Ровенской области повреждены линии электропередачи разного класса напряжения.В Кривом Роге повреждено предприятие теплоснабжения, в результате чего возникли проблемы с подачей тепла.Помимо проблем с энергетикой, зафиксированы повреждения на железной дороге в Днепропетровской и Житомирской областях.10 ноября сообщалось, что в Киеве и области, а также еще нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии после ударов по ключевым подстанциям и нефтегазовой инфраструктуре.В среду в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленных предприятий Украины, а также судно с грузом для ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на УкраинеНа Украине обесточены 10 областейОтключения света в части Киева длятся до пяти суток
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0b/1160962170_199:0:1224:769_1920x0_80_0_0_1013d9983ccf2890188b4d44ef5a9f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, удары по украине
Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины

Шесть крупных электроподстанций попали под удар в четырех областях Украины

13:47 11.11.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Шесть крупных электроподстанций повреждены в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях Украины, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Сергей Корецкий.
"Ночью атакованы шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях", – написал Корецкий.
По его информации, в Кировоградской и Ровенской области повреждены линии электропередачи разного класса напряжения.
В Кривом Роге повреждено предприятие теплоснабжения, в результате чего возникли проблемы с подачей тепла.
Помимо проблем с энергетикой, зафиксированы повреждения на железной дороге в Днепропетровской и Житомирской областях.
10 ноября сообщалось, что в Киеве и области, а также еще нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии после ударов по ключевым подстанциям и нефтегазовой инфраструктуре.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленных предприятий Украины, а также судно с грузом для ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине
На Украине обесточены 10 областей
Отключения света в части Киева длятся до пяти суток
 
НовостиУкраинаУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным
14:39Должна проснуться совесть: когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине
14:2511 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно
14:24На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными
14:17Правительство РФ выделит Севастополю более 70 миллионов на поддержку бизнеса
14:07Переговоры России и Украины: Мединский назвал главные темы
13:57Новости СВО: что произошло на линии боестолкновений за сутки
13:47Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины
13:36В Симферопольском районе на переходе сбили 60-летнего мужчину
13:22Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова большая очередь
13:15Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших
13:06В Севастополе вернулись к графику подачи света "2 через 6"
12:58Крымский мост открыт
12:52Трое крымчан украли 51 миллион рублей при строительстве детсада: приговор
12:42Крымский мост закрыт
12:31Общая судьба: Киселев назвал главную тему в журналистике СНГ
12:16На Крымском мосту собралась очередь со стороны Керчи
12:08Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
12:02Угрозу атаки с воздуха в Севастополе отменили
12:01Один человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка"
Лента новостейМолния