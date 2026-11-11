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Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины

Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Атакованы шесть крупных электроподстанций в четырех областях Украины

Шесть крупных электроподстанций повреждены в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях Украины, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T13:47

2026-11-11T13:47

2026-11-11T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Шесть крупных электроподстанций повреждены в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях Украины, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Сергей Корецкий.По его информации, в Кировоградской и Ровенской области повреждены линии электропередачи разного класса напряжения.В Кривом Роге повреждено предприятие теплоснабжения, в результате чего возникли проблемы с подачей тепла.Помимо проблем с энергетикой, зафиксированы повреждения на железной дороге в Днепропетровской и Житомирской областях.10 ноября сообщалось, что в Киеве и области, а также еще нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии после ударов по ключевым подстанциям и нефтегазовой инфраструктуре.В среду в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленных предприятий Украины, а также судно с грузом для ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на УкраинеНа Украине обесточены 10 областейОтключения света в части Киева длятся до пяти суток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, удары по украине