https://crimea.ria.ru/20261111/ataki-na-avtomobili-i-avtobus-v-lnr-troe-pogibli-i-troe-postradali-1160962883.html

Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших

Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших

Три человека погибли, еще трое получили ранения в Луганской Народной Республике в результате украинских ударов по транспортным средствам. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T13:15

2026-11-11T13:15

2026-11-11T13:16

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили ранения в Луганской Народной Республике в результате украинских ударов по транспортным средствам. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.В Новоайдарском муниципальном округе ВСУ атаковали легковой автомобиль, погибли отец и его 31-летний сын. В Перевальском округе противник нанес удар по грузовому автомобилю, погиб водитель.На участке дороги Луганск - Белое была атакована "Газель", ранен экспедитор. В Кременском округе под атаку попал рейсовый автобус "Новая Астрахань - Северодонецк", пострадал водитель. В Сватовском муниципальном округе ранена женщина-велосипедист. Еще две женщины ранены в Белокуракинском округе и в Лисичанске. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Пасечник.По его информации, за сутки системами ПВО и силами МОГ над территорией республики сбито порядка 90 воздушных целей.Ранее сообщалось, что 627 украинских дронов уничтожены в ночь на среду над Азовским море, Крымом и другими регионами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНРОдин человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка"ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли люди

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, новости сво, происшествия