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Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших
Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших
Три человека погибли, еще трое получили ранения в Луганской Народной Республике в результате украинских ударов по транспортным средствам. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T13:15
2026-11-11T13:16
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
атаки всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили ранения в Луганской Народной Республике в результате украинских ударов по транспортным средствам. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.В Новоайдарском муниципальном округе ВСУ атаковали легковой автомобиль, погибли отец и его 31-летний сын. В Перевальском округе противник нанес удар по грузовому автомобилю, погиб водитель.На участке дороги Луганск - Белое была атакована "Газель", ранен экспедитор. В Кременском округе под атаку попал рейсовый автобус "Новая Астрахань - Северодонецк", пострадал водитель. В Сватовском муниципальном округе ранена женщина-велосипедист. Еще две женщины ранены в Белокуракинском округе и в Лисичанске. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Пасечник.По его информации, за сутки системами ПВО и силами МОГ над территорией республики сбито порядка 90 воздушных целей.Ранее сообщалось, что 627 украинских дронов уничтожены в ночь на среду над Азовским море, Крымом и другими регионами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНРОдин человек погиб и выросло число раненых при атаке ВСУ на автобус "Москва – Горловка"ВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли люди
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, новости сво, происшествия
Атаки на автомобили и автобус: в ЛНР трое погибших и трое пострадавших

Три человека погибли и трое пострадали при атаках ВСУ на ЛНР - Пасечник

13:15 11.11.2026 (обновлено: 13:16 11.11.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили ранения в Луганской Народной Республике в результате украинских ударов по транспортным средствам. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.
"Вооруженные формирования Украины продолжают террористические удары по мирным жителям… Всего за сутки под огнем противника оказались 14 муниципалитетов республики. Повреждены транспортные средства, гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура", - написал он.
В Новоайдарском муниципальном округе ВСУ атаковали легковой автомобиль, погибли отец и его 31-летний сын. В Перевальском округе противник нанес удар по грузовому автомобилю, погиб водитель.
На участке дороги Луганск - Белое была атакована "Газель", ранен экспедитор. В Кременском округе под атаку попал рейсовый автобус "Новая Астрахань - Северодонецк", пострадал водитель. В Сватовском муниципальном округе ранена женщина-велосипедист.
Еще две женщины ранены в Белокуракинском округе и в Лисичанске. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Пасечник.
По его информации, за сутки системами ПВО и силами МОГ над территорией республики сбито порядка 90 воздушных целей.
Ранее сообщалось, что 627 украинских дронов уничтожены в ночь на среду над Азовским море, Крымом и другими регионами России.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
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