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Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР - РИА Новости Крым, 11.11.2026

Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T12:08

2026-11-11T12:08

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новости сво

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль населенного пункта Никольское в Сумской области. Ранее были освобождены населенные пункты Васильковое и Общее в Запорожской области. Также подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу