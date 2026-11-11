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Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T12:08
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль населенного пункта Никольское в Сумской области. Ранее были освобождены населенные пункты Васильковое и Общее в Запорожской области. Также подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу
Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

Еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР освобождены российским военными

12:08 11.11.2026 (обновлено: 12:18 11.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воскресенка Запорожской области. Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Шиловка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Накануне стало известно о взятии под контроль населенного пункта Никольское в Сумской области. Ранее были освобождены населенные пункты Васильковое и Общее в Запорожской области. Также подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.
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Новости СВОЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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