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Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T12:08
2026-11-11T12:08
2026-11-11T12:18
новости сво
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль населенного пункта Никольское в Сумской области. Ранее были освобождены населенные пункты Васильковое и Общее в Запорожской области. Также подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу
Армия России освободила еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
Еще два населенных пункта в Запорожской области и ДНР освобождены российским военными
12:08 11.11.2026 (обновлено: 12:18 11.11.2026)