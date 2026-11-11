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Армению лишили права голоса в ОДКБ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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Армению лишили права голоса в ОДКБ
Армению лишили права голоса в ОДКБ - РИА Новости Крым, 11.11.2026
Армению лишили права голоса в ОДКБ
Участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве приняли решение о лишении Армении права голоса в организации, поскольку... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T17:50
2026-11-11T17:50
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
армения
кремль
дмитрий песков
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве приняли решение о лишении Армении права голоса в организации, поскольку Ереван длительное время не выполняет своих обязательств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также Ереван лишен права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ, добавил представитель Кремля.Саммит ОДКБ проходит в среду в Москве. В нем принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны бывшего СССР и сегодня способен объединить русский язык – мнениеЕревану следует определиться: о чем Путин и Пашинян говорили в Бишкеке"Был бы очень доволен": Пашинян хочет поменять ОДКБ на ЕС
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организация договора о коллективной безопасности (одкб), армения, кремль, дмитрий песков, политика, внешняя политика, новости
Армению лишили права голоса в ОДКБ

Участники саммита ОДКБ лишили Армению права голоса в организации – Кремль

17:50 11.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве приняли решение о лишении Армении права голоса в организации, поскольку Ереван длительное время не выполняет своих обязательств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
Также Ереван лишен права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ, добавил представитель Кремля.
Саммит ОДКБ проходит в среду в Москве. В нем принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)АрменияКремльДмитрий ПесковПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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