https://crimea.ria.ru/20261111/85-dronov-vsu-sbili-nad-regionami-rossii-i-chernym-morem-1160983108.html

85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем

85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем - РИА Новости Крым, 11.11.2026

85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем

Силы противовоздушной обороны России отразили новую серию ударов ВСУ по регионам страны. В течение среды было уничтожено 85 вражеских дронов. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T20:29

2026-11-11T20:29

2026-11-11T20:31

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую серию ударов ВСУ по регионам страны. В течение среды было уничтожено 85 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи над Азовским море, Крымом и другими регионами России уничтожили 627 украинских БПЛА. Над Севастополем отразили атаку четырех дронов, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. Утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре в Усть-Луге после массированной атаки дронов ВСУ. При ударе по порту пострадали три человека. В Смоленской области два человека погибли из-за массированной атаки ВСУ. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару, уточнял губернатор региона Василий Анохин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, черное море, новости сво, новости, безопасность