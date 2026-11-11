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85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем - РИА Новости Крым, 11.11.2026
85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
Силы противовоздушной обороны России отразили новую серию ударов ВСУ по регионам страны. В течение среды было уничтожено 85 вражеских дронов. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T20:29
2026-11-11T20:29
2026-11-11T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую серию ударов ВСУ по регионам страны. В течение среды было уничтожено 85 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи над Азовским море, Крымом и другими регионами России уничтожили 627 украинских БПЛА. Над Севастополем отразили атаку четырех дронов, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. Утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре в Усть-Луге после массированной атаки дронов ВСУ. При ударе по порту пострадали три человека. В Смоленской области два человека погибли из-за массированной атаки ВСУ. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару, уточнял губернатор региона Василий Анохин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, черное море, новости сво, новости, безопасность
85 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
Над регионами России и Черным морем уничтожили 85 беспилотников ВСУ
20:29 11.11.2026 (обновлено: 20:31 11.11.2026)