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20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя
20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя - РИА Новости Крым, 11.11.2026
20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя
Около 20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T18:46
2026-11-11T18:46
леса крыма
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растения крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Около 20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В этом году специалистам помогла погода: осенние дожди увлажнили почву, а теплые дни позволили растениям прижиться, отметили в правительстве города. И уточнили, что дополнительные высадки проводят в местах, где деревья уже растут, чтобы поддерживать нужную плотность – для хвойных пород это обычно около шести тысяч растений на гектар."На одном из участков так к соснам добавили около 1,5 тысяч саженцев сосны, кипариса и туи",– проинформировали в пресс-службе.В Крыму также регулярно проводят компенсаторные высадки, которые помогают восстановить потери деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:209 млн рублей пошли на лесозащитные полосы в Первомайском районеПромобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесовОзеленение в городах Крыма – как организован процесс
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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леса крыма, природа, растения крыма, севастополь, новости севастополя
20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя

В лесах Севастополя дополнительно высадили около 20 тысяч деревьев

18:46 11.11.2026
 
© Правительство СевастополяСвыше 20 тысяч растений высадили в Севастопольском, Мекензиевском и Терновском лесничествах
Свыше 20 тысяч растений высадили в Севастопольском, Мекензиевском и Терновском лесничествах
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Около 20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Лесные культуры Севастополя дополнили на более чем 20 гектарах. Свыше 20 тысяч растений высадили в Севастопольском, Мекензиевском и Терновском лесничествах", – сказано в сообщении.
© Правительство СевастополяСвыше 20 тысяч растений высадили в Севастопольском, Мекензиевском и Терновском лесничествах
Свыше 20 тысяч растений высадили в Севастопольском, Мекензиевском и Терновском лесничествах
© Правительство Севастополя
В этом году специалистам помогла погода: осенние дожди увлажнили почву, а теплые дни позволили растениям прижиться, отметили в правительстве города. И уточнили, что дополнительные высадки проводят в местах, где деревья уже растут, чтобы поддерживать нужную плотность – для хвойных пород это обычно около шести тысяч растений на гектар.
© Правительство СевастополяСвыше 20 тысяч растений высадили в Севастопольском, Мекензиевском и Терновском лесничествах
Свыше 20 тысяч растений высадили в Севастопольском, Мекензиевском и Терновском лесничествах
© Правительство Севастополя
"На одном из участков так к соснам добавили около 1,5 тысяч саженцев сосны, кипариса и туи",– проинформировали в пресс-службе.
В Крыму также регулярно проводят компенсаторные высадки, которые помогают восстановить потери деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности.
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Леса КрымаПриродаРастения КрымаСевастопольНовости Севастополя
 
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