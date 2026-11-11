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20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя
20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя - РИА Новости Крым, 11.11.2026
20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя
Около 20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T18:46
2026-11-11T18:46
2026-11-11T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Около 20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В этом году специалистам помогла погода: осенние дожди увлажнили почву, а теплые дни позволили растениям прижиться, отметили в правительстве города. И уточнили, что дополнительные высадки проводят в местах, где деревья уже растут, чтобы поддерживать нужную плотность – для хвойных пород это обычно около шести тысяч растений на гектар."На одном из участков так к соснам добавили около 1,5 тысяч саженцев сосны, кипариса и туи",– проинформировали в пресс-службе.В Крыму также регулярно проводят компенсаторные высадки, которые помогают восстановить потери деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:209 млн рублей пошли на лесозащитные полосы в Первомайском районеПромобъекты и строительство дорог: как в Крыму компенсируют вырубку лесовОзеленение в городах Крыма – как организован процесс
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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леса крыма, природа, растения крыма, севастополь, новости севастополя
20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя
В лесах Севастополя дополнительно высадили около 20 тысяч деревьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Около 20 тысяч деревьев дополнительно высадили в лесах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Лесные культуры Севастополя дополнили на более чем 20 гектарах. Свыше 20 тысяч растений высадили в Севастопольском, Мекензиевском и Терновском лесничествах", – сказано в сообщении.
В этом году специалистам помогла погода: осенние дожди увлажнили почву, а теплые дни позволили растениям прижиться, отметили в правительстве города. И уточнили, что дополнительные высадки проводят в местах, где деревья уже растут, чтобы поддерживать нужную плотность – для хвойных пород это обычно около шести тысяч растений на гектар.
"На одном из участков так к соснам добавили около 1,5 тысяч саженцев сосны, кипариса и туи",– проинформировали в пресс-службе.
В Крыму также регулярно проводят компенсаторные высадки
, которые помогают восстановить потери деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности.
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