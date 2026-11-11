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11 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно - РИА Новости Крым, 11.11.2026
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11 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно
11 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно - РИА Новости Крым, 11.11.2026
11 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно
У 11 учеников средней общеобразовательной школы №29 имени Жукова в Симферополе выявили пневмонию. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте образования... РИА Новости Крым, 11.11.2026
2026-11-11T14:25
2026-11-11T14:25
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новости крыма
симферополь
карантин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. У 11 учеников средней общеобразовательной школы №29 имени Жукова в Симферополе выявили пневмонию. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте образования администрации Симферополя.Школу №29 Симферополя с 10 ноября закрыли на карантин по пневмонии. Занятия временно проводятся в дистанционном формате.Распространение инфекции в школе предотвращают путем дезинфекции и проветривания классов. Процедуры проведут дважды: в начале карантина и в конце, уточнили в департаменте.Ранее сообщалось, что на минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове за неделю составляет почти 6 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, симферополь, карантин, пневмония
11 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно

В школе № 29 Симферополя у 11 учеников выявили пневмонию - учебное учреждение на карантине

14:25 11.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. У 11 учеников средней общеобразовательной школы №29 имени Жукова в Симферополе выявили пневмонию. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте образования администрации Симферополя.
Школу №29 Симферополя с 10 ноября закрыли на карантин по пневмонии. Занятия временно проводятся в дистанционном формате.

"Симферопольская школа №29 после получения предписания от Роспотребнадзора о разобщении обучающихся в связи с наличием случаев заболевания внебольничной пневмонией переведена на дистанционное обучение… Карантин продлится 21 день. Всего заболели пневмонией 11 учеников", - говорится в сообщении.

Распространение инфекции в школе предотвращают путем дезинфекции и проветривания классов. Процедуры проведут дважды: в начале карантина и в конце, уточнили в департаменте.
Ранее сообщалось, что на минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове за неделю составляет почти 6 тысяч человек.
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КрымНовости КрымаСимферопольКарантинПневмония
 
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