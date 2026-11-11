https://crimea.ria.ru/20261111/11-uchenikov-shkoly-v-simferopole-zaboleli-pnevmoniey---chto-izvestno-1160965947.html

11 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно

11 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно - РИА Новости Крым, 11.11.2026

11 учеников школы в Симферополе заболели пневмонией - что известно

У 11 учеников средней общеобразовательной школы №29 имени Жукова в Симферополе выявили пневмонию. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте образования... РИА Новости Крым, 11.11.2026

2026-11-11T14:25

2026-11-11T14:25

2026-11-11T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. У 11 учеников средней общеобразовательной школы №29 имени Жукова в Симферополе выявили пневмонию. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте образования администрации Симферополя.Школу №29 Симферополя с 10 ноября закрыли на карантин по пневмонии. Занятия временно проводятся в дистанционном формате.Распространение инфекции в школе предотвращают путем дезинфекции и проветривания классов. Процедуры проведут дважды: в начале карантина и в конце, уточнили в департаменте.Ранее сообщалось, что на минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове за неделю составляет почти 6 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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