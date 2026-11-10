https://crimea.ria.ru/20261110/zhitelya-kryma-nakazali-za-proizvodstvo-8-tysyach-litrov-opasnogo-alkogolya-1160940253.html

Жителя Крыма наказали за производство 8 тысяч литров опасного алкоголя

Жителя Крыма наказали за производство 8 тысяч литров опасного алкоголя - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Жителя Крыма наказали за производство 8 тысяч литров опасного алкоголя

Жителя Бахчисарайского района наказали за изготовление 8 тысяч литров опасного алкоголя, он получил крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T21:52

2026-11-10T21:52

2026-11-10T21:52

крым

новости крыма

бахчисарайский район

прокуратура республики крым

алкоголь

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0a/1160939795_0:0:1144:644_1920x0_80_0_0_c3194d496bd74c9d7f749f4ad3972cac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района наказали за изготовление 8 тысяч литров опасного алкоголя, он получил крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Опасная спиртосодержащая жидкость изъята и уничтожена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике"А гадость пьют из экономии...": что происходит с алкоголем в Крыму?В России стало больше отравлений среди пьющих женщин

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, бахчисарайский район, прокуратура республики крым, алкоголь