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Жителя Крыма наказали за производство 8 тысяч литров опасного алкоголя - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Жителя Крыма наказали за производство 8 тысяч литров опасного алкоголя
Жителя Крыма наказали за производство 8 тысяч литров опасного алкоголя - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Жителя Крыма наказали за производство 8 тысяч литров опасного алкоголя
Жителя Бахчисарайского района наказали за изготовление 8 тысяч литров опасного алкоголя, он получил крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T21:52
2026-11-10T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района наказали за изготовление 8 тысяч литров опасного алкоголя, он получил крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Опасная спиртосодержащая жидкость изъята и уничтожена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1,3 тонны домашнего вина изъяли у пенсионера в Геленджике"А гадость пьют из экономии...": что происходит с алкоголем в Крыму?В России стало больше отравлений среди пьющих женщин
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крым, новости крыма, бахчисарайский район, прокуратура республики крым, алкоголь
Жителя Крыма наказали за производство 8 тысяч литров опасного алкоголя

Житель Бахчисарайского района получил штраф за 8 тысяч литров опасного алкоголя

21:52 10.11.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Бахчисарайском районе осужден житель за изготовление 8 тысяч литров опасной спиртосодержащей жидкости
В Бахчисарайском районе осужден житель за изготовление 8 тысяч литров опасной спиртосодержащей жидкости
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района наказали за изготовление 8 тысяч литров опасного алкоголя, он получил крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Осужденный изготовил из непищевого сырья спиртосодержащую жидкость общим количеством 8 тысяч литров. Согласно заключению эксперта, она является опасной для жизни и здоровья, и при употреблении в качестве алкогольного напитка может привести к тяжким последствиям для здоровья", – сказано в сообщении.
Суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Опасная спиртосодержащая жидкость изъята и уничтожена.
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КрымНовости КрымаБахчисарайский районПрокуратура Республики Крымалкоголь
 
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