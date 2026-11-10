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Жить в семье: детдома Севастополя скоро полностью опустеют - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Жить в семье: детдома Севастополя скоро полностью опустеют
Жить в семье: детдома Севастополя скоро полностью опустеют - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Жить в семье: детдома Севастополя скоро полностью опустеют
В детских домах Севастополя и еще четырех регионов России к концу 2027 года не останется ни одного ребенка. Об этом заявила во вторник Уполномоченный при... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T15:38
2026-11-10T15:38
севастополь
новости севастополя
мария львова-белова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В детских домах Севастополя и еще четырех регионов России к концу 2027 года не останется ни одного ребенка. Об этом заявила во вторник Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.И уточнила, что договоренности об этом достигнуты с республикой Калмыкия, Ненецким, Чукотским и Ямало-Ненецким автономными округами и Севастополем.В целом, по словам Львовой-Беловой, только в первом полугодии 2026-го в 67 регионах страны более тысячи детей вернулись в семьи по решениям консилиумов по вопросам нахождения детей в учреждениях. Число детей, находящихся в детских домах и приютах, с 2024 года снизилось более, чем на четверть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из ДонбассаЗащитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектовПроверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности
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севастополь, новости севастополя, мария львова-белова, дети
Жить в семье: детдома Севастополя скоро полностью опустеют

В детдомах Севастополя к концу 2027 года не останется ни одного ребенка – омбудсмен

15:38 10.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Ветров / Перейти в фотобанкВ детском саду
В детском саду - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Сергей Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В детских домах Севастополя и еще четырех регионов России к концу 2027 года не останется ни одного ребенка. Об этом заявила во вторник Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В пяти регионах к концу 2027 года благодаря всесторонней поддержке семей и настройке системы планируем прийти к ситуации, когда одномоментно в учреждениях не будет детей. Весь опыт и ресурсы в России для этого есть", – сказала детский омбудсмен на V Всероссийском форуме "Жить и воспитываться в семье", который проходит в Самаре.

И уточнила, что договоренности об этом достигнуты с республикой Калмыкия, Ненецким, Чукотским и Ямало-Ненецким автономными округами и Севастополем.
В целом, по словам Львовой-Беловой, только в первом полугодии 2026-го в 67 регионах страны более тысячи детей вернулись в семьи по решениям консилиумов по вопросам нахождения детей в учреждениях. Число детей, находящихся в детских домах и приютах, с 2024 года снизилось более, чем на четверть.
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