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Зеленский выступил с заявлением после первого дня переговоров по Украине
Зеленский выступил с заявлением после первого дня переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Зеленский выступил с заявлением после первого дня переговоров по Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал конструктивным первый день трехсторонних переговоров по ситуации на Украине, который прошел в Абу-Даби. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T19:34
2026-11-10T19:34
2026-11-10T19:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал конструктивным первый день трехсторонних переговоров по ситуации на Украине, который прошел в Абу-Даби.Встреча представителей России, Украины и США началась во вторник около 11:10 по московскому времени и продолжалась более трех с половиной часов. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств. От США на переговорах присутствуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и представитель американского лидера Джаред Кушнер.Глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи выразил надежду, что она позволит продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом переговоров в Абу-Даби отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, переговоры, оаэ , украина, политика, внешняя политика, россия, сша, новости
Зеленский выступил с заявлением после первого дня переговоров по Украине
Зеленский назвал конструктивным первый день трехсторонних переговоров по Украине