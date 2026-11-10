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"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-Даби

"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 10.11.2026

"Ялта-2": почему Европа боится переговоров в Абу-Даби

Европа боится, что Россия и США в рамках украинского урегулирования без участия ЕС договорятся о новой архитектуре безопасности на континенте в духе Ялтинской... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T15:05

2026-11-10T15:05

2026-11-10T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Европа боится, что Россия и США в рамках украинского урегулирования без участия ЕС договорятся о новой архитектуре безопасности на континенте в духе Ялтинской конференции 1945 года. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.Перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби президент США Дональд Трамп анонсировал соглашение по Украине, которое затронет и Европу, чтобы учесть интересы безопасности всех участников. Это заявление очень встревожило европейские элиты. Вашингтон стремится развеять опасения европейцев, что решения будут приниматься без их участия, однако должного эффекта на ЕС заверения американцев не производят.Как отмечают авторы статьи, подобные заявления усиливают подозрения, что Трамп "вновь готов отодвинуть на второй план интересы безопасности Украины и Европы".Опасения Европы подогревает и глава киевского режима Владимир Зеленский, который заявил, что переговоры о новой архитектуре безопасности в отношениях Европы и России "могут быть опасными".США пытаются успокоить европейских партнеров, заверяя их, что НАТО сохранит центральную роль в коллективной обороне Европы.10 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию вошли в том числе представители МИД, ФСБ, Генштаба Вооруженных сил и других ведомств.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер перед началом переговоров в Абу-Даби отметил, что задача заключается не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы сформировать новую систему в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не питает иллюзий в отношении нынешней администрации США, но она, в отличие от своих предшественников во главе с Джо Байденом, хотя бы готова вести диалог по гарантиям коллективной безопасности в контексте украинского конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Решающий этап": какое значение имеют трехсторонние переговоры в Абу-ДабиГраницы Украины могут измениться: что имел в виду Трамп"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликте

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