https://crimea.ria.ru/20261110/yadernoe-oruzhie-nato-v-vostochnoy-evrope-v-odkb-otsenili-posledstviya-1160924613.html

Ядерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствия

Ядерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствия - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Ядерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствия

Размещение ядерных арсеналов НАТО в Восточной Европе ведет к беспрецедентному обострению обстановки и будет иметь далеко идущие последствия для безопасности... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T11:06

2026-11-10T11:06

2026-11-10T11:06

ядерное оружие

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

нато

в мире

политика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Размещение ядерных арсеналов НАТО в Восточной Европе ведет к беспрецедентному обострению обстановки и будет иметь далеко идущие последствия для безопасности всей Европы. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, который проходит в Москве.Он отметил, что усиление конфронтации на глобальном и региональном уровнях, возобновление гонки вооружений, появление принципиально новых военных технологий сопровождаются приближением очагов нестабильности в зоне ответственности ОДКБ."Сохраняется угроза эскалации военного противостояния США и Израиля против Ирана, и это происходит в непосредственной близости от рубежей ОДКБ и несет риски, чреватые серьезной опасностью", – указал генсек организации.По словам Масадыкова, турбулентный процесс перестройки международных отношений повышает роль и значение региональных организаций в сфере безопасности. ОДКБ занимает среди них одно из ключевых мест."Дело не в географии, а в нашем коллективном потенциале, накопленном опыте взаимодействия по широкому спектру проблем. Мы готовы им делиться и развивать контакты с другими международными структурами", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не будет "заказывать музыку" - ЛавровРоссия призывает страны Евразии дать конструктивный ответ НАТОГлавы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, организация договора о коллективной безопасности (одкб), нато, в мире, политика, безопасность