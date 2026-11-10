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Ядерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствия
Ядерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствия - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Ядерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствия
Размещение ядерных арсеналов НАТО в Восточной Европе ведет к беспрецедентному обострению обстановки и будет иметь далеко идущие последствия для безопасности... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T11:06
2026-11-10T11:06
2026-11-10T11:06
ядерное оружие
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
нато
в мире
политика
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Размещение ядерных арсеналов НАТО в Восточной Европе ведет к беспрецедентному обострению обстановки и будет иметь далеко идущие последствия для безопасности всей Европы. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, который проходит в Москве.Он отметил, что усиление конфронтации на глобальном и региональном уровнях, возобновление гонки вооружений, появление принципиально новых военных технологий сопровождаются приближением очагов нестабильности в зоне ответственности ОДКБ."Сохраняется угроза эскалации военного противостояния США и Израиля против Ирана, и это происходит в непосредственной близости от рубежей ОДКБ и несет риски, чреватые серьезной опасностью", – указал генсек организации.По словам Масадыкова, турбулентный процесс перестройки международных отношений повышает роль и значение региональных организаций в сфере безопасности. ОДКБ занимает среди них одно из ключевых мест."Дело не в географии, а в нашем коллективном потенциале, накопленном опыте взаимодействия по широкому спектру проблем. Мы готовы им делиться и развивать контакты с другими международными структурами", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не будет "заказывать музыку" - ЛавровРоссия призывает страны Евразии дать конструктивный ответ НАТОГлавы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войск
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ядерное оружие, организация договора о коллективной безопасности (одкб), нато, в мире, политика, безопасность
Ядерное оружие НАТО в Восточной Европе: в ОДКБ оценили последствия
ОДКБ: Появление ядерного оружия НАТО в Восточной Европе имело бы далеко идущие последствия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Размещение ядерных арсеналов НАТО в Восточной Европе ведет к беспрецедентному обострению обстановки и будет иметь далеко идущие последствия для безопасности всей Европы. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, который проходит в Москве.
"Беспрецедентное обострение обстановки происходит в связи с намерениями некоторых членов НАТО разместить ядерные арсеналы и средства их доставки у западных границ восточноевропейского региона коллективной безопасности. Реализация подобных планов имела бы далеко идущие последствия для безопасности Центральной и Восточной Европы", - сказал Масадыков.
Он отметил, что усиление конфронтации на глобальном и региональном уровнях, возобновление гонки вооружений, появление принципиально новых военных технологий сопровождаются приближением очагов нестабильности в зоне ответственности ОДКБ.
"Сохраняется угроза эскалации военного противостояния США и Израиля против Ирана, и это происходит в непосредственной близости от рубежей ОДКБ и несет риски, чреватые серьезной опасностью", – указал генсек организации.
По словам Масадыкова, турбулентный процесс перестройки международных отношений повышает роль и значение региональных организаций в сфере безопасности. ОДКБ занимает среди них одно из ключевых мест.
"Дело не в географии, а в нашем коллективном потенциале, накопленном опыте взаимодействия по широкому спектру проблем. Мы готовы им делиться и развивать контакты с другими международными структурами", - подчеркнул он.
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