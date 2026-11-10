https://crimea.ria.ru/20261110/vzryvy-gremeli-nochyu-na-ukraine--1160921062.html
Взрывы гремели ночью на Украине
Взрывы гремели ночью на Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Взрывы гремели ночью на Украине
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, в Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Николаеве и Кировограде и ряде других населенных пунктов, сообщают украинские РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T08:55
2026-11-10T08:55
2026-11-10T08:59
удары по украине
взрывы на украине
украина
новости сво
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0d/1155986555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b14b3cc321204f80cd61049d463a1d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, в Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Николаеве и Кировограде и ряде других населенных пунктов, сообщают украинские паблики и местные власти.Так, в Полтавском районе зафиксировано попадание в энергообъект, сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич. В Полтаве после взрыва частично исчезли свет и вода в некоторых микрорайонах, говорится в Telegram-канале "Общественного".По информации председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, атакованы объекты критической инфраструктуры в городе.В Кропивницком слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного".В Киеве и области всю ночь звучала воздушная тревога.По данным Минобороны РФ, в течение ночи в результате ВС России поразили электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0d/1155986555_315:0:1280:724_1920x0_80_0_0_36265d09e2f4f989df63e0f856935026.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, взрывы на украине, украина, новости сво, новости
Взрывы гремели ночью на Украине
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины минувшей ночью
08:55 10.11.2026 (обновлено: 08:59 10.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, в Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Николаеве и Кировограде и ряде других населенных пунктов, сообщают украинские паблики и местные власти.
Так, в Полтавском районе зафиксировано попадание в энергообъект, сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.
"В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА по объекту энергетики. Информация уточняется. В Кременчуге зафиксировано попадание БПЛА по промышленному предприятию. Предварительно, люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.
В Полтаве после взрыва частично исчезли свет и вода в некоторых микрорайонах, говорится в Telegram-канале "Общественного".
По информации председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, атакованы объекты критической инфраструктуры в городе.
В Кропивницком слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного".
В Киеве и области всю ночь звучала воздушная тревога.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи в результате ВС России поразили
электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.