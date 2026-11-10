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Взрывы гремели ночью на Украине

Взрывы гремели ночью на Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Взрывы гремели ночью на Украине

Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, в Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Николаеве и Кировограде и ряде других населенных пунктов, сообщают украинские РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T08:55

2026-11-10T08:55

2026-11-10T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, в Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Николаеве и Кировограде и ряде других населенных пунктов, сообщают украинские паблики и местные власти.Так, в Полтавском районе зафиксировано попадание в энергообъект, сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич. В Полтаве после взрыва частично исчезли свет и вода в некоторых микрорайонах, говорится в Telegram-канале "Общественного".По информации председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, атакованы объекты критической инфраструктуры в городе.В Кропивницком слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного".В Киеве и области всю ночь звучала воздушная тревога.По данным Минобороны РФ, в течение ночи в результате ВС России поразили электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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