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Взрывы гремели ночью на Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Взрывы гремели ночью на Украине
Взрывы гремели ночью на Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Взрывы гремели ночью на Украине
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, в Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Николаеве и Кировограде и ряде других населенных пунктов, сообщают украинские РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T08:55
2026-11-10T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, в Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Николаеве и Кировограде и ряде других населенных пунктов, сообщают украинские паблики и местные власти.Так, в Полтавском районе зафиксировано попадание в энергообъект, сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич. В Полтаве после взрыва частично исчезли свет и вода в некоторых микрорайонах, говорится в Telegram-канале "Общественного".По информации председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, атакованы объекты критической инфраструктуры в городе.В Кропивницком слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного".В Киеве и области всю ночь звучала воздушная тревога.По данным Минобороны РФ, в течение ночи в результате ВС России поразили электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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удары по украине, взрывы на украине, украина, новости сво, новости
Взрывы гремели ночью на Украине

Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины минувшей ночью

08:55 10.11.2026 (обновлено: 08:59 10.11.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, в Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Николаеве и Кировограде и ряде других населенных пунктов, сообщают украинские паблики и местные власти.
Так, в Полтавском районе зафиксировано попадание в энергообъект, сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.
"В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА по объекту энергетики. Информация уточняется. В Кременчуге зафиксировано попадание БПЛА по промышленному предприятию. Предварительно, люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.
В Полтаве после взрыва частично исчезли свет и вода в некоторых микрорайонах, говорится в Telegram-канале "Общественного".
По информации председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, атакованы объекты критической инфраструктуры в городе.
В Кропивницком слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного".
В Киеве и области всю ночь звучала воздушная тревога.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи в результате ВС России поразили электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.
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