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Взрыв на заводе в Турции: число погибших увеличилось до 18 - РИА Новости Крым, 10.11.2026
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Взрыв на заводе в Турции: число погибших увеличилось до 18
Взрыв на заводе в Турции: число погибших увеличилось до 18 - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Взрыв на заводе в Турции: число погибших увеличилось до 18
Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе в турецком Измире выросло до 18. Об этом сообщает газета Cumhuriyet. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T17:35
2026-11-10T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе в турецком Измире выросло до 18. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.Мощный взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир в понедельник. К вечеру губернатор региона Сулейман Эрбан проинформировал о том, что в результате трагедии погибли 10 и ранены 15 человек. Сейчас число жертв трагедии выросло.Личности 17 погибших установлены. Более десяти пострадавших находятся в больницах, сообщила газета.По данным журналистов, в рамках расследования ЧП были задержаны 11 человек, в том числе председатель правления завода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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турция, взрыв, происшествия, в мире, новости
Взрыв на заводе в Турции: число погибших увеличилось до 18

Число погибших при взрыве на металлургическом заводе в Турции увеличилось до 18

17:35 10.11.2026
 
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Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе в турецком Измире выросло до 18. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.
Мощный взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир в понедельник. К вечеру губернатор региона Сулейман Эрбан проинформировал о том, что в результате трагедии погибли 10 и ранены 15 человек. Сейчас число жертв трагедии выросло.
"Число рабочих, погибших в результате взрыва, возросло до 18", - говорится в публикации.
Личности 17 погибших установлены. Более десяти пострадавших находятся в больницах, сообщила газета.
По данным журналистов, в рамках расследования ЧП были задержаны 11 человек, в том числе председатель правления завода.
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Посольство Турции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
Вчера, 17:10
Взрыв на заводе в Турции – погибли 10 и ранены 15 человек
 
ТурцияВзрывПроисшествияВ миреНовости
 
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