https://crimea.ria.ru/20261110/vzryv-na-zavode-v-turtsii-chislo-pogibshikh-uvelichilos-do-18-1160946641.html

Взрыв на заводе в Турции: число погибших увеличилось до 18

Взрыв на заводе в Турции: число погибших увеличилось до 18 - РИА Новости Крым, 10.11.2026

Взрыв на заводе в Турции: число погибших увеличилось до 18

Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе в турецком Измире выросло до 18. Об этом сообщает газета Cumhuriyet. РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T17:35

2026-11-10T17:35

2026-11-10T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе в турецком Измире выросло до 18. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.Мощный взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир в понедельник. К вечеру губернатор региона Сулейман Эрбан проинформировал о том, что в результате трагедии погибли 10 и ранены 15 человек. Сейчас число жертв трагедии выросло.Личности 17 погибших установлены. Более десяти пострадавших находятся в больницах, сообщила газета.По данным журналистов, в рамках расследования ЧП были задержаны 11 человек, в том числе председатель правления завода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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турция, взрыв, происшествия, в мире, новости