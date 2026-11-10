Рейтинг@Mail.ru
ВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в Крыму - РИА Новости Крым, 10.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261110/vtb-vydal-pervye-lgotnye-ipoteki-pod-8-v-krymu-1160944900.html
ВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в Крыму
ВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в Крыму - РИА Новости Крым, 10.11.2026
ВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в Крыму
ВТБ выдал первые льготные ипотеки по ставке 8% годовых в Крыму, все сделки состоялись в Симферополе, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:55
2026-11-10T16:56
ипотека
льготное кредитование
жилье
жилье в крыму
банк
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/17/1141287247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8acda5a5ef31567a8e743cd8c8bb66e4.jpg
СТИФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. ВТБ выдал первые льготные ипотеки по ставке 8% годовых в Крыму, все сделки состоялись в Симферополе, сообщает пресс-служба банка.Клиенты приобрели квартиры в строящихся домах квартала "Розмарин" и ЖК "Клевер".По программе можно приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты в строящемся доме в Крыму или Севастополе. Кредит предоставляется по ставке 8% годовых на сумму до 8 миллионов рублей сроком до 15 лет. Первоначальный взнос начинается от 20,1%, при этом для его оплаты можно использовать материнский капитал. Одно из условий программы — стоимость квадратного метра приобретаемого жилья не должна превышать 350 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261106/kak-krymskaya-ipoteka-otrazitsya-na-rynke-zhilya-1160840155.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/17/1141287247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_842173ebcdebc82348b77bcd816b04e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ипотека, льготное кредитование, жилье, жилье в крыму, банк

ВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в Крыму

16:55 10.11.2026 (обновлено: 16:56 10.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СТИФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. ВТБ выдал первые льготные ипотеки по ставке 8% годовых в Крыму, все сделки состоялись в Симферополе, сообщает пресс-служба банка.
Клиенты приобрели квартиры в строящихся домах квартала "Розмарин" и ЖК "Клевер".
"Первые выдачи в Симферополе показывают, что покупатели готовы использовать льготную ипотеку для приобретения жилья на этапе строительства. Рассчитываем, что программа поможет большему числу семей купить квартиру и поддержит спрос на новостройки в Крыму", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
По программе можно приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты в строящемся доме в Крыму или Севастополе. Кредит предоставляется по ставке 8% годовых на сумму до 8 миллионов рублей сроком до 15 лет.
Первоначальный взнос начинается от 20,1%, при этом для его оплаты можно использовать материнский капитал. Одно из условий программы — стоимость квадратного метра приобретаемого жилья не должна превышать 350 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новостройка
6 ноября, 17:40Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья
 
ИпотекаЛьготное кредитованиеЖильеЖилье в КрымуБанк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:49В крымской школе открыли музей "Память и время"
19:34Зеленский выступил с заявлением после первого дня переговоров по Украине
19:20Площадь исторического центра в Ялте увеличилась
19:09Пенсионные накопления россиян станут долгосрочными сбережениями: что даст новый закон
18:56Режим ЧС ввели в Архангельской области
18:44На Севастополь обрушится сильный ветер
18:30В Крыму будут развивать подводный туризм
18:14В 12 селах Крыма ежедневно будут отключать свет на протяжении недели
18:00В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку
17:47Мощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине
17:35Взрыв на заводе в Турции: число погибших увеличилось до 18
17:22Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор
17:15В Джанкойском районе четверо подростков ответят в суде за попытки угнать авто
16:57В Севастополе появились "сельские территории"
16:55ВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в Крыму
16:45Шантаж Мерца не пройдет: Словакия против нового кредита для Украины
16:39В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
16:32Погиб рабочий: в Ростовской области произошло ЧП при ремонте плавучего крана
16:20Погодная карусель: в Крыму после резкого потепления опять наступят морозы
16:19Воздушная тревога повторно объявлена в Севастополе
Лента новостейМолния