https://crimea.ria.ru/20261110/vtb-vydal-pervye-lgotnye-ipoteki-pod-8-v-krymu-1160944900.html
ВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в Крыму
ВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в Крыму - РИА Новости Крым, 10.11.2026
ВТБ выдал первые льготные ипотеки под 8% в Крыму
ВТБ выдал первые льготные ипотеки по ставке 8% годовых в Крыму, все сделки состоялись в Симферополе, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T16:55
2026-11-10T16:55
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ипотека
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жилье в крыму
банк
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СТИФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. ВТБ выдал первые льготные ипотеки по ставке 8% годовых в Крыму, все сделки состоялись в Симферополе, сообщает пресс-служба банка.Клиенты приобрели квартиры в строящихся домах квартала "Розмарин" и ЖК "Клевер".По программе можно приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты в строящемся доме в Крыму или Севастополе. Кредит предоставляется по ставке 8% годовых на сумму до 8 миллионов рублей сроком до 15 лет. Первоначальный взнос начинается от 20,1%, при этом для его оплаты можно использовать материнский капитал. Одно из условий программы — стоимость квадратного метра приобретаемого жилья не должна превышать 350 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ипотека, льготное кредитование, жилье, жилье в крыму, банк
СТИФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. ВТБ выдал первые льготные ипотеки по ставке 8% годовых в Крыму, все сделки состоялись в Симферополе, сообщает пресс-служба банка.
Клиенты приобрели квартиры в строящихся домах квартала "Розмарин" и ЖК "Клевер".
"Первые выдачи в Симферополе показывают, что покупатели готовы использовать льготную ипотеку для приобретения жилья на этапе строительства. Рассчитываем, что программа поможет большему числу семей купить квартиру и поддержит спрос на новостройки в Крыму", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
По программе можно приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты в строящемся доме в Крыму или Севастополе. Кредит предоставляется по ставке 8% годовых на сумму до 8 миллионов рублей сроком до 15 лет.
Первоначальный взнос начинается от 20,1%, при этом для его оплаты можно использовать материнский капитал. Одно из условий программы — стоимость квадратного метра приобретаемого жилья не должна превышать 350 тысяч рублей.
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