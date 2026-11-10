https://crimea.ria.ru/20261110/vsu-za-nedelyu-ubili-41-mirnogo-rossiyanina-1160949459.html

ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянина

ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянина - РИА Новости Крым, 10.11.2026

ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянина

В течение недели ВСУ интенсивно били по регионам России. От ударов пострадали более 260 мирных жителей, в том числе 41 человек погиб. Об этом сообщил посол по... РИА Новости Крым, 10.11.2026

2026-11-10T20:52

2026-11-10T20:52

2026-11-10T20:53

родион мирошник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В течение недели ВСУ интенсивно били по регионам России. От ударов пострадали более 260 мирных жителей, в том числе 41 человек погиб. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем канале в МАКС.По данным Мирошника, за период со 2 по 8 ноября пострадали 262 мирных жителя, в частности, в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Из них 41 человек, включая троих детей, погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, россия, атаки всу, новости сво, происшествия, новости