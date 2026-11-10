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ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянина
ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянина - РИА Новости Крым, 10.11.2026
ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянина
В течение недели ВСУ интенсивно били по регионам России. От ударов пострадали более 260 мирных жителей, в том числе 41 человек погиб. Об этом сообщил посол по... РИА Новости Крым, 10.11.2026
2026-11-10T20:52
2026-11-10T20:52
2026-11-10T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В течение недели ВСУ интенсивно били по регионам России. От ударов пострадали более 260 мирных жителей, в том числе 41 человек погиб. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем канале в МАКС.По данным Мирошника, за период со 2 по 8 ноября пострадали 262 мирных жителя, в частности, в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Из них 41 человек, включая троих детей, погибли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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родион мирошник, россия, атаки всу, новости сво, происшествия, новости
ВСУ за неделю убили 41 мирного россиянина
Более 40 человек погибли и 220 пострадали в результате украинских атак на Россию за неделю
20:52 10.11.2026 (обновлено: 20:53 10.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В течение недели ВСУ интенсивно били по регионам России. От ударов пострадали более 260 мирных жителей, в том числе 41 человек погиб. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем канале в МАКС.
"В период празднования в России Дня народного единства, а также в преддверии трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби украинские боевики атаковали гражданские объекты на российской территории с высоким уровнем интенсивности. За семь дней было выпущено 8 206 боеприпасов", – говорится в сообщении.
По данным Мирошника, за период со 2 по 8 ноября пострадали 262 мирных жителя, в частности, в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Из них 41 человек, включая троих детей, погибли.
ВСУ продолжили террористическую тактику атак дронами по пассажирским автобусам. Пять человек погибли, 13 мирных граждан, в том числе подростки 15 и 17 лет, были ранены при атаке БПЛА по пассажирскому автобусу Петровка – Луганск. Один человек погиб и восемь получили ранения в результате удара по автобусу Луганск – Зимогорье.
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